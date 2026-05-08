08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Galatasaray'dan Antalyaspor'a karşı çarpıcı istatistik

Galatasaray, ligde sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 maçta yenilmedi.

calendar 08 Mayıs 2026 11:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Antalyaspor'a karşı çarpıcı istatistik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 59 maçta sarı-kırmızılılar 38, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 119 golüne, Akdeniz ekibi 50 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 19 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 15 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 45 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 19 maçta fileleri 10 kez havalandırabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, son 7 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 7 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 18 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 29 maçta, Galatasaray rakibine karşı büyük üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğindeki müsabakalarda 19 galibiyet elde etti. Antalyaspor'un 4 kez kazanabildiği rekabette 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile yaptığı son 14 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Akdeniz temsilcisine iç sahada son olarak Mayıs 2010'da yenilen "Cimbom" sonrasındaki müsabakalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 62 golüne, Antalya ekibi 25 golle karşılık verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.