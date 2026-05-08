Fenerbahçe'de sezon sonu en az 10 veda!

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun ardından sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı ve yönetimi belli olacak. Göreve gelecek yönetimin ise kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Yeni sezon öncesinde kadro planlamasına başlayacak olan Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi hedefleniyor. Sezonun sona ermesinin ardından en az 10 futbolcuyla yolların ayrılması planlanırken, bazı oyuncular için gelecek cazip teklifler de değerlendirilecek.
AYRILMASI BEKLENEN İSİMLER
Sezon sonunda birçok futbolcu kiralık sözleşmelerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönecek. Bu süreçte Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Omar Fayed ve Ognjen Mimovic ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Archie Brown, Dorgeles Nene ve Fred'e iyi bir teklif gelmesi halinde bu oyuncular takımdan ayrılabilir. Yönetimin, söz konusu isimlerden maksimum seviyede bonservis geliri elde etmesi planlanıyor.
Öte yandan ara transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif'in kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı, Ederson için ise tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verilecek.
TAKIMDA KALMASI BEKLENEN İSİMLER
Sarı-lacivertlilerde takım kaptanı Milan Skriniar'ın yanı sıra Nelson Semedo, N'Golo Kante, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Anthony Musaba'nın ise yeni sezonda kadroda yer alması bekleniyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24