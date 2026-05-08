08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Fenerbahçe'de sezon sonu en az 10 veda!

Fenerbahçe'de çok sayıda futbolcu kiralık sözleşmeleri bittikten sonra takıma geri dönecek. Sarı-lacivertlilerde yeni seçilecek yönetimin yabancı oyuncu sayısının düşürmek için en az 10 futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.

08 Mayıs 2026 09:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun ardından sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı ve yönetimi belli olacak. Göreve gelecek yönetimin ise kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesinde kadro planlamasına başlayacak olan Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi hedefleniyor. Sezonun sona ermesinin ardından en az 10 futbolcuyla yolların ayrılması planlanırken, bazı oyuncular için gelecek cazip teklifler de değerlendirilecek.

AYRILMASI BEKLENEN İSİMLER

Sezon sonunda birçok futbolcu kiralık sözleşmelerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönecek. Bu süreçte Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Omar Fayed ve Ognjen Mimovic ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Archie Brown, Dorgeles Nene ve Fred'e iyi bir teklif gelmesi halinde bu oyuncular takımdan ayrılabilir. Yönetimin, söz konusu isimlerden maksimum seviyede bonservis geliri elde etmesi planlanıyor. 

Öte yandan ara transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif'in kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı, Ederson için ise tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verilecek.

TAKIMDA KALMASI BEKLENEN İSİMLER

Sarı-lacivertlilerde takım kaptanı Milan Skriniar'ın yanı sıra Nelson Semedo, N'Golo Kante, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Anthony Musaba'nın ise yeni sezonda kadroda yer alması bekleniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
