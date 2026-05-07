Süper Lig hedefinde yarı final bileti Bodrum FK ile Çorum FK'nin

Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları oynandı.



Ligi 64 puanla beşinci tamamlayan Bodrum FK ile 63 puanlı takipçisi Pendikspor, 2022-2023'teki 1. Lig play-off finalinin ardından play-off'ta ikinci kez birbirlerine rakip oldu.



Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Vinko Soldo kendi kalesine ve 81. dakikada Taulant Seferi attı.



Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, play-off yarı finaline adını yazdırdı. Pendikspor ise bir sonraki sezonda da Trendyol 1. Lig'de devam edecek.



Ligi 71 puanla dördüncü tamamlayan Çorum FK, 60 puan ve averajla yedinciliği elde eden Ankara Keçiörengücü'nü play-off ilk turunda konuk etti.



Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK 1-0 kazandı.



Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü, 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Çorum FK, play-off yarı finaline adını yazdırdı. Ankara Keçiörengücü ise bir sonraki sezonda da Trendyol 1. Lig'de devam edecek.



ÇORUM FK VE BODRUM FK YARI FİNALDE



Mücadeleleri kazanan ekipler Bodrum FK ve Çorum FK, 2 maç üzerinden oynanacak play-off yarı finalinde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.







