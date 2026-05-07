Trendyol 1. Lig play-off ilk turunda Bodrum FK Pendikspor'u 2-0, Çorum FK ise Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

calendar 07 Mayıs 2026 22:02
Haber: Sporx.com
Süper Lig hedefinde yarı final bileti Bodrum FK ile Çorum FK'nin
Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları oynandı.

Ligi 64 puanla beşinci tamamlayan Bodrum FK ile 63 puanlı takipçisi Pendikspor, 2022-2023'teki 1. Lig play-off finalinin ardından play-off'ta ikinci kez birbirlerine rakip oldu.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Vinko Soldo kendi kalesine ve 81. dakikada Taulant Seferi attı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, play-off yarı finaline adını yazdırdı. Pendikspor ise bir sonraki sezonda da Trendyol 1. Lig'de devam edecek.

Ligi 71 puanla dördüncü tamamlayan Çorum FK, 60 puan ve averajla yedinciliği elde eden Ankara Keçiörengücü'nü play-off ilk turunda konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK 1-0 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü, 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, play-off yarı finaline adını yazdırdı. Ankara Keçiörengücü ise bir sonraki sezonda da Trendyol 1. Lig'de devam edecek.

ÇORUM FK VE BODRUM FK YARI FİNALDE

Mücadeleleri kazanan ekipler Bodrum FK ve Çorum FK, 2 maç üzerinden oynanacak play-off yarı finalinde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
