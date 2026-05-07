Triatlon Dünya Kupası'nda ülkemizi 2 sporcu temsil edecek

Milli sporcular, Çin'deki Triatlon Dünya Kupası'nda yarışacak.
Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Çengdu kentindeki organizasyon 9-10 Mayıs tarihlerinde sprint kategorisinde gerçekleştirilecek.
Turnuvada Türkiye'yi elit erkeklerde temsil edecek milli sporcular Gültigin Er ile Enes Kızılcık'ın mücadelesi 9 Mayıs Cumartesi TSİ 09.00'da başlayacak.
Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Çengdu kentindeki organizasyon 9-10 Mayıs tarihlerinde sprint kategorisinde gerçekleştirilecek.
Turnuvada Türkiye'yi elit erkeklerde temsil edecek milli sporcular Gültigin Er ile Enes Kızılcık'ın mücadelesi 9 Mayıs Cumartesi TSİ 09.00'da başlayacak.