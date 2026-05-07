İşte Hakan Safi'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Hakan Safi'nin önceliği yabancı antrenör olacak. Safi'nin teknik direktörlük adayları arasında Xabi Alonso ve Filipe Luis isimleri öne çıkıyor.

calendar 07 Mayıs 2026 08:50
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni çalıştırıcısının kim olacağı merak ediliyor.

6-7 Haziran'daki Olağanüstü Seçim öncesi başkan adaylarının hoca adayları öne çıkıyor. Başkan adayı Hakan Safi önceliği yabancı isimlere veriyor.

Leverkusen'i şampiyon yapan ve bu sezon Real Madrid'de çalışan Xabi Alonso listede yer alıyor. 44 yaşındaki İspanyol hoca ile temaslar kuruldu.

KONGREYE HOCAYLA ÇIKACAK

İkinci aday ise Brezilya'da Flamengo ile 2 senede 7 kupa kazanan 40 yaşındaki teknik direktör Filipe Luis dikkat çekiyor.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde çok sayıda şampiyonluk olan genç teknik adam son dönemde ciddi bir çıkış yakaladı.

Hakan Safi ve ekibinin kısa sürede teknik adam konusuna karar vereceği ve 6-7 Haziran'daki kongreye teknik direktör adayıyla geleceği dile getirildi.

