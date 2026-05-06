Uşakspor'un yeni başkanı Ahmet Çoruhlu oldu

Uşakspor'un yüzde 100 hissesi, kulübün tüm borçlarını da üstlenen Ahmet Çoruhlu'ya devredilirken, yeni başkan takımı daha üst liglere taşımayı hedeflediğini açıkladı.

calendar 06 Mayıs 2026 14:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig'de yer alan Ege temsilcilerinden Uşakspor'da yeni sezon öncesi yönetim belirsizliği çözüldü.

Şirket statüsünde yönetilen kırmızı-siyahlı kulübü geçen sezon takımla aynı grupta küme düşüp amatöre gerileyen İzmir Çoruhlu FK'nın da sahibi olan Ahmet Çoruhlu devraldı. Ahmet Çoruhlu, Uşakspor'un yüzde 100 hissesini satın aldı. Gerçekleşen imza töreninde iş insanları Fatih Komili ve Bülent Özçelik de yer aldı. Satış ve devir sürecine ilişkin tüm resmi işlemler tamamlanırken, Uşakspor resmen Ahmet Çoruhlu'ya devredildi. Uşakspor'un geçen hafta takımın eski futbolcularından da olan Ulaş Ortakaya'ya devredilmesi gündeme gelmişti.

Devir işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Çoruhlu, öncelikle Uşak halkına ve taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Çoruhlu, "Süreç tamamlandı. Amacımız bir şehir takımını daha iyi yerlere taşımak, bir üst lige çıkarmak ve daha da ileriye götürmek. Uşakspor'u hak ettiği noktaya ulaştırmak istiyoruz" dedi. Çoruhlu, 7 yıldır çeşitli kulüplerde başkanlık yaptığını dile getirerek, şehir takımı yönetmenin uzun süredir hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Çoruhlu, "Hayalini kurduğumuz bir adımdı. Bugüne nasip oldu. İnşallah Uşak halkıyla birlikte daha başarılı bir takım ortaya çıkaracağız" diye konuştu. Ahmet Çoruhlu'nun kulübün tüm borçlarını da üstlendiği öğrenildi.

 

