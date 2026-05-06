Basketbolda düğüm son maçlara kaldı

Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor arasında kümede kalma mücadelesi, Beşiktaş GAİN'in Petkimspor'u yenmesiyle son haftaya kalırken, üç takımdan biri son maçlar ve averaj hesapları sonucunda lige veda edecek.

calendar 06 Mayıs 2026 15:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçında Aliağa Petkimspor'un deplasmanda Beşiktaş GAİN'e 81-69 mağlup olmasıyla kümede kalma düğümü son hafta çözülecek. Son hafta pazar günü oynanacak maçların ardından ligin en köklü temsilcilerinden Karşıyaka, Petkimspor ve Mersin Spor'dan biri küme düşecek.

Ligde 52 yıldır hiç küme düşmeden mücadele edip; 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanan, henüz 3 yıl önce final oynayan Karşıyaka son hafta öncesi 8 galibiyetle düşme hattında bulunuyor. Beşiktaş deplasmanından mağlup dönünce kurtuluşunu ilan etme fırsatını tepen ligdeki diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor'un 9'ar galibiyeti var.

KADER HAFTASI

Pazar günü hepsi aynı saatte Karşıyaka-Bursaspor, Tofaş-Aliağa Petkimspor, Trabzonspor-Mersin Spor maçları oynanacak. Normal sezonda üç takımın kendi aralarında oynadıkları maçlarda atılamayan 1 sayı bile lig bitiminde kulüplerin kaderini belirleyecek. Karşıyaka ve Petkimspor'un ikili averajı eşitken, Basketbol Federasyonu'nun kuralına göre rakibine 103-91 kazandığı rövanşta ilk maçta Petkim'in kazandığından (85-73) daha çok sayı atan yeşil-kırmızılılar averaj hesabında önde. Karşıyaka ile Mersin'in oynadıkları iki maçta da takımlar 92-87'lik galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi genel averajda üstün konumda.

Petkim ve Mersin Spor son hafta kazanırlarsa Karşıyaka'nın alacağı skora bakmadan kurtuluşlarını ilan edecek. Kaf-Kaf kaybederse rakipleri mağlup olsa bile düşecek. Karşıyaka'nın ligde kalabilmesi için pazar günü evinde Bursaspor'u yenip, Petkimspor'un Antenör Orhun Ene'nin eski takımı iddiasız kalan Tofaş'la oynayacağı deplasman maçını mutlaka kaybetmesi gerekiyor. Karşıyaka kazanır, Petkim kaybederse Kaf-Kaf ligde kalacak. Karşıyaka kazanıp, Petkimspor ve Mersin Spor maçlarını kaybederse ise üçlü averajda küme düşen Mersin olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Petkim kazanır, Mersin'le averaja kalırsa da düşecek.

