Amedspor Süper Lig'e çıktı mı?

Süper Lig biletini cebine koymak isteyen ve Diyarbakır'da maçı heyecanla takip eden milyonlarca taraftarın beklediği o müjde nihayet geldi! Peki, Amedspor Süper Lig biletini nasıl kopardı?

Kısa, net ve Diyarbakır sokaklarını karnaval alanına çeviren o muazzam cevap: Evet! Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi!

Süper Lig biletini getiren o nefes kesici 90 dakikanın detayları şu şekilde gerçekleşti:

Iğdır'da Gol Düellosu: Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan sezonun en kritik maçında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Amedspor'un Golleri: Maç boyunca pes etmeyen Amedspor'a Süper Lig kapısını aralayan kritik goller Hasan Ali Kaldırım, Mbaye Diagne ve Dia Saba'dan geldi.

Esenler Erokspor Takıldı: Amedspor'un Süper Lig'e doğrudan çıkması için rakibi Esenler Erokspor'un puan kaybetmesi gerekiyordu. Aynı saatte başlayan maçta Esenler Erokspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalınca tarihi fırsat Amedspor'a geçti.

Puan Durumu: Alınan bu sonuçlarla Amedspor ligi 74 puanla ve ikili averaj üstünlüğüyle Esenler Erokspor'un önünde 2. sırada tamamladı.

Amedspor'un kulüp tarihinde ilk defa Süper Lig sevinci yaşaması, kentte devasa bir coşku yarattı. Hakemin son düdüğüyle birlikte 2025-2026 sezonunu başarıyla tamamlayan takımın taraftarları, Diyarbakır sokaklarını renkli anlara sahne eden büyük kutlamalarla doldurdu. 2009-2010 yılından bu yana Süper Lig'den uzak kalan kentin futbol hasreti bu tarihi sonuçla tamamen bitmiş oldu.