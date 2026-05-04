04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Beşiktaş, OKX TR ile işbirliği yaptı

Beşiktaş kripto devi OKX TR ile işbirliği yaptı. İmza töreninde Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

04 Mayıs 2026 15:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Kulübü, OKX TR ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır katıldı.

Başkan Adalı, tanıtımda yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı taraftarların dijital dünyada da yanında olmak istediklerini belirterek, "Bugün attığımız adım, bu vizyonun en somut örneklerinden biridir. Bu işbirliği, BJK SuperApp etrafında kurulan bir işbirliğidir. Bugün 1 milyonu aşan indirme sayısıyla super app, Türk futbolunun en büyük dijital taraftar platformlarından biri haline geldi. Kripto para borsaları da bildiğiniz üzere tüm dünyada büyük bir yükseliş içerisinde. Biz de ülkemizde ve dünyada trendleri takip ediyor, Beşiktaş armasının her alanda en doğru şekilde temsil edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. OKX TR ile başlattığımız bu işbirliği inanıyorum ki Beşiktaşlıların yatırım alışkanlıklarını değiştirecek. Beşiktaşlılar işlemlerini OKX üzerinden yaparken, Beşiktaş da bu anlaşmayla önemli bir kazanç sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün bu anlaşma çerçevesinde gelir elde edeceğini anlatan Adalı, " Beşiktaşlıların bu platformda gerçekleştirdiği her işlem, kulübümüze kaynak sağlayacak. İnanıyoruz ki bir taraftarın kulübüyle olan bağı artık sadece tribünde değil cebindeki telefonla da kuruluyor. Yaptığımız yeni işbirliği anlaşması kapsamında, OKX TR'ye yeni üye olan Beşiktaş taraftarlarına BJK SuperApp uygulaması üzerinden 3 ay ücretsiz Karakartal Plus üyeliği hediye edilecek. Maç biletlerinde öncelikli satın alma hakkı, Kartal Yuvası'nda özel indirimler, imzalı forma ve antrenman ziyaretleri gibi ayrıcalıklardan faydalanabilecekler." diye konuştu.

Adalı, sponsorluk çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Sponsorluklarda geri kaldığımız bir dönem geçirdik. Var gücümüzle alamadığımız rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sponsorlukları büyütmek ve kalıcı olmalarını istiyoruz. Sponsor olmak isteyen firma sayısı fazla ama biz de seçici davranıyoruz. 3-5 aylık sponsorluklar bir şey ifade etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

''BEŞİKTAŞ, ADINI DUYURMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR YER''

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise şunları söyledi:

"Beşiktaş taraftarının ilgisinin olduğunu biliyoruz. Başkanın desteğiyle yeni bir gelir alanı ürettik Beşiktaş için. Beşiktaş, Türkiye'de kendini duyurmak isteyen her marka için önemli bir alan. OKX TR de kendi alanında 25 milyar dolarla en büyük üç şirketten biri. Türkiye'deki ilk işbirliğinin Beşiktaş'la olmasından çok gururluyuz. Manchester City ile büyüyen bir işbirliğimiz var. Formula 1'de McLaren ile uzun süredir devam eden işbirliğimiz var. Çok gururlu ve mutluyuz. Başka işbirliklerine vesile olacağını düşünüyoruz. Manchester City ile işbirliği sonrası burada Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bu imza umarım Beşiktaş için de hayırlara vesile olur."

Konuşmaların ardından başkan Adalı, Çamır'a forma hediye etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
