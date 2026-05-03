Tedesco yerine kim gelecek: 'Klopp, Maresca, Zidane, Xabi Alonso'

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun yerine kimin teknik direktör olacağı sarı lacivertli camiada büyük merak konusu oldu.
Senad Ok, başkan adaylarının hangi teknik direktörler ile görüştüğünü Sporx YouTube kanalında açıkladı.
"Adaylar, Aykut Kocaman'dan Jürgen Klopp'a, Enzo Maresca'ya kadar temas kurdu. Zidane, Xabi Alonso ve Conte ile görüşen adaylar var."
