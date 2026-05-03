Zinedine Zidane'den Real Madrid'e ret!

Zinedine Zidane, aralık ayında Real Madrid'i geri çevirdi.



ZIDANE'DEN RET



İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, o dönem teknik direktör Xabi Alonso'yu görevden almayı düşünen Real Madrid, Fransız efsane Zidane ile iletişime geçti.



Fransa Milli Takımı'nı bekleyen Zidane, o dönemde Real Madrid'i geri çevirdi. Zidane'nin, Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.



11 KUPA KAZANDI



Real Madrid'de iki dönem görev yapan Zinedine Zidane, İspanyol deviyle 11 kupa kazanmıştı.



ALONSO SONRASI ARBELOA



Real Madrid, ocak ayında Alonso ile yollarını ayırmasının ardından Alvaro Arbeloa'yı teknik direktörlük koltuğuna getirmişti.







