Milli para masa tenisçilerden Karadağ'da üç madalya

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Podgorica ayağına katılan milli sporcular, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki organizasyonda çift ve karışık çiftler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.







Ay-yıldızlı sporcuların turnuvada kazandığı madalyalar ve klasmanları şu şekilde:



Gümüş: Ali Öztürk ve Nergiz Altıntaş (karışık çiftler-klas 10), Kübra Korkut ve Neslihan Kavas (çift kadınlar-klas 20)



Bronz: Hatice Duman ve Merve Sefa Özsu (çift kadınlar-klas 5-10)



