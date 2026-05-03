03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-023'
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-290'
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-090'
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-08'
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
0-2DA
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
2-064'
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-063'
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-165'
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Hiranur Yıldız, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Siirt'te boksa başladıktan bir yıl sonra Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Hiranur Yıldız, yeni başarılar elde etmek için yumruk sallıyor.

03 Mayıs 2026 15:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hiranur Yıldız, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti
Siirt'te boksör ablasından etkilenerek başladığı sporda Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Hiranur Yıldız, yeni başarılar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Fevzi Çakmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hiranur, iki yıl önce özel bir spor kulübünde boksa giden ablası Özlem Yıldız'ın antrenmanlarını izlemeye gitti.

2023-2024 eğitim öğretim yılını takdir belgesi alarak başarıyla tamamlayan Hiranur Yıldız, ödül olarak ablası tarafından Batman'da oynanan iller arası boks müsabakasına izleyici olarak götürüldü.

Ablasından etkilenen Hiranur, bu branşta spor yapmaya karar verdi. Aynı yıl ablasının gittiği spor kulübende boksa başlayan Hiranur Yıldız, geçen yıl 14-21 Temmuz'da Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren genç boksör, haziran ayında düzenlenmesi beklenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

Hiranur Yıldız, üst miniklerde şampiyon olması durumunda Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Hiranur, basın mensuplarına verdiği demeçte ablasından etkilenerek boksa başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Siirt'te bir ilki başardım. Siirt'e Alt Minikler Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle geldim ve Siirt'e ilk defa kadınlarda madalya getirdim. Ablam, bana 'Eğer sen de bir gün boksa başlarsan benim gibi birinci olacağına söz ver.' demişti. Ben de sözümü tuttum. Önümüzde Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası var. Hedefim hem üst miniklerde birinci olmak hem de Avrupa şampiyonasına katılıp ülkemi temsil etmek. Avrupa şampiyonluğunu birincilikle bitirirsem hayallerime ulaşmış olurum."

ERKEK SPORCULARLA ÇALIŞTI

Genç boksörün antrenörü Vedat Kayıkçı da sporcusun gelecek adına umut vadettiğini belirtti.

Hiranur'un Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlandığını dile getiren Kayıkçı, "Hiranur 32,5 kilogramda geçen yıl Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası var. Hiranur oraya da katılıp şampiyon olursa Avrupa'da ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak." dedi.

Spora başlar başlamaz genç boksörün yeteneğini fark ettiklerini dile getiren Kayıkçı, "İlk başlarda partner bulmakta zorlandığımız için genellikle erkek sporcularla çalıştı. Bu süreçte bazen zorlandı, ancak tüm bu zorluklar onu daha güçlü bir sporcu haline getirdi. Bugün geldiği noktada hırslı ve mücadeleci bir boksör olarak dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

 
 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
