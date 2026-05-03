Hiranur Yıldız, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Siirt'te boksör ablasından etkilenerek başladığı sporda Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Hiranur Yıldız, yeni başarılar için hazırlıklarını sürdürüyor.Fevzi Çakmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hiranur, iki yıl önce özel bir spor kulübünde boksa giden ablası Özlem Yıldız'ın antrenmanlarını izlemeye gitti.2023-2024 eğitim öğretim yılını takdir belgesi alarak başarıyla tamamlayan Hiranur Yıldız, ödül olarak ablası tarafından Batman'da oynanan iller arası boks müsabakasına izleyici olarak götürüldü.Ablasından etkilenen Hiranur, bu branşta spor yapmaya karar verdi. Aynı yıl ablasının gittiği spor kulübende boksa başlayan Hiranur Yıldız, geçen yıl 14-21 Temmuz'da Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.Çalışmalarını aralıksız sürdüren genç boksör, haziran ayında düzenlenmesi beklenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.Hiranur Yıldız, üst miniklerde şampiyon olması durumunda Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.Hiranur, basın mensuplarına verdiği demeçte ablasından etkilenerek boksa başladığını belirterek, şunları kaydetti:Genç boksörün antrenörü Vedat Kayıkçı da sporcusun gelecek adına umut vadettiğini belirtti.Hiranur'un Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlandığını dile getiren Kayıkçı,dedi.Spora başlar başlamaz genç boksörün yeteneğini fark ettiklerini dile getiren Kayıkçı,ifadelerini kullandı.