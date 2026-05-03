Ersin Destanoğlu adını tarihe yazdırdı

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, bir rekora daha imza atarak tarihe geçti.



Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç file bekçisi adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.



KALESİNİ EN ÇOK GOLE KAPAYAN 5. KALECİ



25 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlı ekibin tarihinde gol yemeden en çok maç tamamlayan kaleciler listesinde 41 maçla 5. sıraya yükseldi.



Necmi Mutlu 130 maçla zirvede yer alıyor. Sabri Dino 103 maç, Rasim Kara 52 maç ve Zafer Öğer'in 47 maçlık performansının ardından Ersin Destanoğlu 41 maçla takipte.



