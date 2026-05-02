Amine Harit: 'Böyle bir maçı kazanmak çok zor'

Başakşehir forması giyen Ömer Ali Şahiner ve Amine Harit 3-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Ömer Ali, "Fenerbahçe maçı final maçlarındandı, doğru oynamamız gerekiyordu. Bizim kalitemize yakışmayan hatalar yaptık. Kalp kırıcı bir mağlubiyet oldu." dedi.



Tecrübeli futbolcu, "Beşinci olmak için elimizdeki avantajı verdik. Bırakacak değiliz, ayağa kalkacağız ve en iyi şekilde ligi bitirmek için mücadele edeceğiz." ifadeleriyle sözlerine son verdi.



Amine Harit ise şu sözleri söyledi:



"Devre arası öncesi 1-1 yaptık, bu iyiydi. Çok fazla şans bulduk ama Fenerbahçe gibi bir rakibe çok fazla hata yaptık. Böyle bir maçı kazanmak çok zor."