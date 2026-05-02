Nuri Şahin: 'Fenerbahçe maçı hak etti'

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Nuri Şahin "Bu tarz maçları tüm anlamıyla iyi oynaman lazım, rakibin durumu önemli değil. Büyük bir camia ile kendi evinde oynuyorsun. Yediğimiz goller maçın özeti, çıkarken toplar kaybettik. Maçın 5 dakikası iyi oynadık, hak edilmiş bir mağlubiyet. Göztepe'ye avantajı verdik, yarış sonuna kadar devam edecek. Geriden oyun kurarak değil, rakip arkasına da toplar atman lazım. Çıkarken top kayıpları, her takım için zor anlar yaşatır." dedi.



