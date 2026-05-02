Giovanni Guidetti: 'Asla vazgeçmedik'

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
1-149'
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
1-148'
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-3
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
2-2
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
0-250'
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-3
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
1-111'
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
2-268'
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-0
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
3-184'
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
0-149'
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
3-083'
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
2-382'
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-0
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-2
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
1-056'
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Giovanni Guidetti: "Asla vazgeçmedik"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Imoco galibiyetini değerlendirdi.

02 Mayıs 2026 21:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya ekibi A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, asla vazgeçmeyerek maçı kazandıklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı ile sarı-siyahlı ekibin oyuncuları Cansu Özbay ve Ayça Aykaç Altıntaş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Guidetti, "Imoco, mükemmel bir takım. Rakibimize küçük bir şans verdik ve geri aldık. İlk set iki takım da kötüydü. İkinci sette Imoco çok iyiydi. Ben oyuncularıma her zaman güveniyorum. Çok büyük oyunculara sahibim. Çok şanslı bir antrenörüm." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Finalde rakip fark etmez. Savino Del Bene de Eczacıbaşı da çok iyi takım. Biz yarınki maçı bekliyoruz. Bir final, yarın sadece önemli bir maçımız var."

Maçta asla vazgeçmediklerinin altını çizen Guidetti, "Asla vazgeçmedik. Maçın en can alıcı noktası bu oldu. Oyuncular bütün setlerde böyle oynadı." diyerek konuşmasını noktaladı.

Cansu Özbay: "Bu maç tarihe geçti"

Sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay, finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını aktardı.

Önemli bir geri dönüşe imza attıklarının altını çizen Cansu, "Bu maç tarihe geçti. Bu kadar zor bir maç oynayıp böyle bir geri dönüş yaşamamıştım sanırım. Imoco, maç sayısı attı. Oradan geri geldik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsinin ellerine, kalplerine sağlık. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Halen bunu başardığımıza inanamıyorum. Herkes bir noktada umudunu kaybetmişti. Belki seyirciler bile ayrılmıştı. Ama işimiz bitmedi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yarına odaklanmalıyız. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Lütfen yarın herkes maça gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

Ayça Aykaç Altıntaş: "Kupayı evimize götüreceğiz"

VakıfBank'ın liberosu Ayça Aykaç Altıntaş ise kupayı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Çok mutlu olduklarını belirten Ayça, "Geriye düştüğümüz bir maçı kazanmayı bildik. Son topa kadar mücadele ediyoruz. 2-0 geriye düştükten sonra bile gerçekten takım arkadaşlarımda maçı kazanabileceğimiz inancını gördüm. Daha bitmedi. Rakibimizi bekliyoruz. Kupayı evimize götüreceğiz." dedi.

30 yaşındaki voleybolcu, "Finalde rakip olarak kimi bekliyorsunuz?" sorusuna ise "Kim gelirse gelsin en iyi voleybolumuzu sahaya yansıtacağız." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 6 3 73 24 75
2 Fenerbahçe 32 19 11 2 69 34 68
3 Trabzonspor 32 19 8 5 58 35 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 14 12 6 40 27 54
6 Başakşehir 32 14 10 8 53 32 52
7 Samsunspor 32 11 13 8 40 42 46
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
