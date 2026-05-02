Fuat Buruk'tan Okan Buruk'un geleceğine dair açıklama

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-187'
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
1-087'
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-283'
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-179'
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
2-081'
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-083'
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-183'
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-282'
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-082'
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
2-182'
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-381'
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
0-012'
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-012'
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-012'
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
0-012'
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
1-012'
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-012'
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
1-151'
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
0-010'
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
0-013'
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-183'

Fuat Buruk'tan Okan Buruk'un geleceğine dair açıklama

Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk için abisi Fuat Buruk'tan açıklama geldi.

02 Mayıs 2026 15:00
Sporx.com
Fuat Buruk'tan Okan Buruk'un geleceğine dair açıklama
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Sarı-kırmızılılarla üst üste 4. şampiyonluğunu yaşamak için geri sayıma geçen deneyimli hocayla ilgili abisi Fuat Buruk, Radyospor'a konuştu.

Kardeşi Okan Buruk'un çalışma disiplininden ve Galatasaray'ın sürdürülebilir başarısı hakkında da konuşan Fuat Buruk, "Okan'ın inanılmaz bir bilgi hazinesi var, çok çalışıyor ve çok hırslı. Oyunculuğunda nasılsa hocalığında da öyle. Avrupa'da çok iyi kulüplere gideceğini düşünüyorum ama bu başarının ardından bırakıp gitmek de kolay değil. Yukarıda kalabilmek çok zordur; herkes sizi devirmek ister çünkü başka rakip yok. Galatasaray; başkanı, hocası, oyuncusu ve taraftarıyla birlikte başarıyor. Tartışmasız Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray." dedi.

"OKAN BURUK ÇOK HIRSLI"

Fuat Buruk, kardeşi Okan Buruk'un teknik direktörlük başarısı, çalışma disiplini ve geleceği hakkında, "Okan'ın antrenörlüğe başladığında bir araya geldiğimizde gördüm; bir kere oyuncu portföyü çok geniş, bütün ligleri takip ediyor, dünyayı çok iyi takip ediyor. İnanılmaz bir bilgi hazinesi var. Bununla ilgili çok çalışıyor. Çok hırslı bir hoca; oyunculuğunda nasılsa hocalığında da öyle. Dersine çok iyi çalışıyor. O yüzden çok istekli ve kendini geliştirmiş bir isim. Okan, kendini inanılmaz geliştiren hocalardan biridir." ifadelerini kullandı.

"HERHALDE ANLAŞACAKLAR"

Fuat Buruk, Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Okan'ın antrenörlüğünde çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Avrupa'da büyük kulüpleri alacağını düşünüyorum ki benim gönlümden her zaman gitmesi, daha büyük kulüplerde olması geçiyor. Bu derece bir başarının ardından Okan'ın bırakıp gitmesi de zor bir durum. Galatasaray Kulübü çok doğru işler yapıyor. Takımın puan ortalamasına ve başarı grafiğine baktığınızda, bence Türkiye'nin tartışmasız en büyüğü Galatasaray. Yukarıda kalabilmek çok zordur; psikolojik olarak düşmanın çok olur. Herkes Galatasaray'ı devirmek için hedef seçer. Okan hoca, yönetim ve taraftar büyük bir başarı elde etti, onları alkışlamak lazım. Avrupa'da daha büyük kulüplere gitmesi benim gönlümden her zaman geçiyor ama yine herhalde anlaşacaklar bu sene kulüple, Galatasaray'la...

Ama bir de gerçek var; böyle bir başarının ardından Okan'ın bırakıp gitmesi de zor bir şey. Çünkü Galatasaray Kulübü çok doğru işler yapıyor. Üstte kalabilmek çok zordur. 4 sene boyunca lider olmak, liderliği götürmek en üstte kalmak büyük başarıdır. İnşallah yeni beşincisi gelir yeni sezonla birlikte. Bu da bir hedef, büyük bir hedeftir."  


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
