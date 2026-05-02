Beşiktaş'tan Riccardo Orsolini atağı!

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da transfer gündemi hareketlenirken, Beşiktaş'ın yıldız isim Riccardo Orsolini için devreye girdiği öne sürüldü.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; daha önce Galatasaray'ın Rowe için girişimlerde bulunduğu konuşulurken, bu kez bir başka Süper Lig temsilcisi Bologna'ya yöneldi.



BEŞİKTAŞ TAKİPTE



Haberde, siyah-beyazlıların Orsolini ile yakından ilgilendiği ve hatta oyuncuyu izlemek için Bologna'nın Cagliari ile oynayacağı karşılaşmaya scout göndermesinin sürpriz olmayacağı belirtildi.



Bologna ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Orsolini'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Kulübün simge isimlerinden biri olan 27 yaşındaki futbolcu ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinden şu ana kadar somut bir sonuç çıkmadı.



SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ



Geçmiş dönemde takımdan ayrılmaya daha yakın görülen Orsolini'nin son dönemde Bologna ile yeniden yakınlaştığı ifade edilse de, sezon sonuna kadar net bir karar verilmesi bekleniyor. Bu belirsizlik ortamında Beşiktaş'ın devreye girerek transfer fırsatını değerlendirmek istediği vurgulandı.



Öte yandan yıldız oyuncunun geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifi geri çevirdiği hatırlatıldı. Bu nedenle olası bir transferde maddi şartların tek belirleyici olmayabileceği ifade ediliyor.



