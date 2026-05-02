Nilsu'nun yetenek taramasından milli formaya güreş yolculuğu

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-032'
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
1-032'
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
0-032'
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
0-131'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-02'
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
1-02'
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
0-02'
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
0-01'
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
0-02'
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
0-02'
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
0-01'
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
0-02'
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
0-00'
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
0-01'
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-00'
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
16:00
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
16:00
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
16:00
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
16:00
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
16:00
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
16:00
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
15:00
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
16:00
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
16:00
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
0-02'

Nilsu'nun yetenek taramasından milli formaya güreş yolculuğu

15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma davet edilen Nilsu Öztürk, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Oyunları'nda ilk kez milli formayla mindere çıkacak

02 Mayıs 2026 14:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nilsu'nun yetenek taramasından milli formaya güreş yolculuğu
Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma seçilen 14 yaşındaki güreşçi Nilsu Öztürk, Türkiye'yi temsi edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Nilsu, 10 yaşındayken girdiği yetenek taramasında gösterdiği performansla güreş antrenörü Murat Çakır'ın dikkatini çekti.

Antrenör Çakır'ın sporcu ve ailesiyle görüşmesinin ardından güreşe adım atan Nilsu, disiplinli çalışması sayesinde 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ile Okullar Arası Türkiye Şampiyonası "yıldızlar" kategorisinde birincilik, çeşitli organizasyonlarda ikincilikler elde etti.

Nilsu, son olarak 23-30 Nisan tarihlerinde Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 58 kiloda ikinci oldu.

Bu derecesiyle 3 Mayıs'ta Edirne'de başlayacak milli takım kampına davet edilen Nilsu, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Oyunları'nda ilk kez milli formayla mindere çıkacak.

''HER ZAMAN MİLLİ FORMANIN HAYALİNİ KURDUM''

Nilsu Öztürk, milli takıma davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimi ve sporu bir arada yürütmenin zorlukları olsa da bunu özveriyle yapmaya çalıştığını anlatan Nilsu, "Bazı şeyleri başarmam için fedakarlıklar yapmam gerekiyor. Elimden geldiğince bu fedakarlıkları yapmaya çalışıyorum. Okul ve güreş hayatım, en güzel şekilde devam ediyor." dedi.

Türkiye Şampiyonası'ndaki performansına değinen Nilsu, "İlk 5 müsabaka benim için çok iyi geçti. Final maçında biraz yorgun düştüm. Stresli ve heyecanlıydı. Kendimi çok gösteremedim. Performansımı tam olarak veremedim, performansımın yüzde 50'sini gösterebildim maalesef. İnşallah seneye daha güzel başarılar elde edeceğim." diye konuştu.

Her zaman milli formayı giymenin hayalini kurduğunu aktaran Nilsu, "İlk kez milli formayı giyeceğim, bu çok güzel, çok mutluyum. Kendim için devamının gelmesini diliyorum. Balkan Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

''AZMİ VE ÇALIŞKANLIĞI BENİ GURURLANDIRIYOR''

Antrenör Murat Çakır, Nilsu ile 4 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Nilsu'nun azmi ve çalışkanlığıyla kendisini gururlandırdığını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Bu sene ilk kez olimpik yaş grubuna katıldı. Hedefimiz şampiyonluktu. Şampiyon olup Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorduk. Aslında çok güzel maçlar yaptı ama ikinci oldu. Üzüldük ama olsun, yolumuz uzun. İnşallah Balkan Oyunları'nda ülkemizi, kentimizi ve kulübümüzü temsil edecek."

Çakır, Nilsu'nun gelişimini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
