Nilsu'nun yetenek taramasından milli formaya güreş yolculuğu

Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma seçilen 14 yaşındaki güreşçi Nilsu Öztürk, Türkiye'yi temsi edecek olmanın heyecanını yaşıyor.



Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Nilsu, 10 yaşındayken girdiği yetenek taramasında gösterdiği performansla güreş antrenörü Murat Çakır'ın dikkatini çekti.



Antrenör Çakır'ın sporcu ve ailesiyle görüşmesinin ardından güreşe adım atan Nilsu, disiplinli çalışması sayesinde 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ile Okullar Arası Türkiye Şampiyonası "yıldızlar" kategorisinde birincilik, çeşitli organizasyonlarda ikincilikler elde etti.



Nilsu, son olarak 23-30 Nisan tarihlerinde Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 58 kiloda ikinci oldu.



Bu derecesiyle 3 Mayıs'ta Edirne'de başlayacak milli takım kampına davet edilen Nilsu, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Oyunları'nda ilk kez milli formayla mindere çıkacak.



''HER ZAMAN MİLLİ FORMANIN HAYALİNİ KURDUM''



Nilsu Öztürk, milli takıma davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Eğitimi ve sporu bir arada yürütmenin zorlukları olsa da bunu özveriyle yapmaya çalıştığını anlatan Nilsu, "Bazı şeyleri başarmam için fedakarlıklar yapmam gerekiyor. Elimden geldiğince bu fedakarlıkları yapmaya çalışıyorum. Okul ve güreş hayatım, en güzel şekilde devam ediyor." dedi.



Türkiye Şampiyonası'ndaki performansına değinen Nilsu, "İlk 5 müsabaka benim için çok iyi geçti. Final maçında biraz yorgun düştüm. Stresli ve heyecanlıydı. Kendimi çok gösteremedim. Performansımı tam olarak veremedim, performansımın yüzde 50'sini gösterebildim maalesef. İnşallah seneye daha güzel başarılar elde edeceğim." diye konuştu.



Her zaman milli formayı giymenin hayalini kurduğunu aktaran Nilsu, "İlk kez milli formayı giyeceğim, bu çok güzel, çok mutluyum. Kendim için devamının gelmesini diliyorum. Balkan Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



''AZMİ VE ÇALIŞKANLIĞI BENİ GURURLANDIRIYOR''



Antrenör Murat Çakır, Nilsu ile 4 yıldır çalıştıklarını söyledi.



Nilsu'nun azmi ve çalışkanlığıyla kendisini gururlandırdığını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:



"Bu sene ilk kez olimpik yaş grubuna katıldı. Hedefimiz şampiyonluktu. Şampiyon olup Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorduk. Aslında çok güzel maçlar yaptı ama ikinci oldu. Üzüldük ama olsun, yolumuz uzun. İnşallah Balkan Oyunları'nda ülkemizi, kentimizi ve kulübümüzü temsil edecek."



Çakır, Nilsu'nun gelişimini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



