01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-1
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-1
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Muhammed Bayo: ''Bugün bizim için biraz hayal kırıklığı oldu''

Gaziantep FK'da Muhammed Bayo, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

calendar 01 Mayıs 2026 23:20 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 00:06
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahalarında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Gaziantep FK'da Bayo maç sonu konuştu.

Golcü futbolcu maç hakkında "Bence bugün ilk yarı çok iyi değildik. Ben de ikinci yarı şanssız goller kaçırdım maalesef. Tabii futbolda olan şeyler bunlar. Bazen girdiğiniz pozisyonları değerlendiriyorsunuz, bazen de değerlendiremiyorsunuz. Önümüzde iki maç kaldı. Bugün bizim için biraz hayal kırıklığı oldu. Bu iki maçtan da en iyi sonuçları çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
