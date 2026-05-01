Mourinho'dan Real Madrid için yine yalanlama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Famalicao ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam, hakkındaki Real Madrid iddialarını bir kez daha yalanladı.



Mourinho, "Real Madrid'den kimse benimle iletişime geçmedi, bunu garanti edebilirim." diye konuştu.



Jose Mourinho, "AS gazetesi, gelecek hafta Benfica ile geleceğinizi değerlendirmek üzere bir toplantı yapacağınızı duyurdu. Bu durum hakkında ne söylersiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Hiçbir şey, hiçbir şey söyleyemem. Daha önce de söyledim, Real Madrid konusunda hiçbir şey yok. Benfica konusunda durumu zaten biliyorsunuz, bir yıl daha sözleşmem var." yanıtını verdi.



Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.



