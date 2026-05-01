01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
1-120'
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
0-119'
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
2-019'
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Mourinho'dan Real Madrid için yine yalanlama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakkındaki Real Madrid iddialarını bir kez daha yalanladı.

01 Mayıs 2026 15:43
Mourinho'dan Real Madrid için yine yalanlama!
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Famalicao ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, hakkındaki Real Madrid iddialarını bir kez daha yalanladı.

Mourinho, "Real Madrid'den kimse benimle iletişime geçmedi, bunu garanti edebilirim." diye konuştu.

Jose Mourinho, "AS gazetesi, gelecek hafta Benfica ile geleceğinizi değerlendirmek üzere bir toplantı yapacağınızı duyurdu. Bu durum hakkında ne söylersiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Hiçbir şey, hiçbir şey söyleyemem. Daha önce de söyledim, Real Madrid konusunda hiçbir şey yok. Benfica konusunda durumu zaten biliyorsunuz, bir yıl daha sözleşmem var." yanıtını verdi.

Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 32 10 11 11 40 42 41
9 Rizespor 32 9 11 12 41 44 38
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
