01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
1-119'
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
0-118'
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
2-018'
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Juventus'ta rota Mason Greenwood

Juventus, Marsilya forması giyen 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood ile ilgileniyor.

calendar 01 Mayıs 2026 16:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, Marsilya'dan Mason Greenwood için devreye girdi.

Juventus forması giyen Francisco Conceiçao İngiltere'den Liverpool ve Manchester United'ın transfer listesinde yer alıyor.

AYRILIK İHTİMALİ
HEDEF GREENWOOD

Juventus, Conceiçao'nun ayrılık ihtimaline karşılık kanat transferi için arayışlara başladı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Conceiçao birlikte Edon Zhegrova için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlayan Juventus, Marsilya'dan Greenwood'a yöneldi.

İtalyan ekibi, Conceiçao ve Zhegrova'nın durumuna göre Greenwood için hamlede bulunabilir.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da bu sezon 42 maçta süre bulan 24 yaşındaki Mason Greenwood, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 32 10 11 11 40 42 41
9 Rizespor 32 9 11 12 41 44 38
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
