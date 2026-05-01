Juventus'ta rota Mason Greenwood

Juventus, Marsilya'dan Mason Greenwood için devreye girdi.



Juventus forması giyen Francisco Conceiçao İngiltere'den Liverpool ve Manchester United'ın transfer listesinde yer alıyor.



AYRILIK İHTİMALİ

HEDEF GREENWOOD



Juventus, Conceiçao'nun ayrılık ihtimaline karşılık kanat transferi için arayışlara başladı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Conceiçao birlikte Edon Zhegrova için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlayan Juventus, Marsilya'dan Greenwood'a yöneldi.



İtalyan ekibi, Conceiçao ve Zhegrova'nın durumuna göre Greenwood için hamlede bulunabilir.



SEZON PERFORMANSI



Marsilya'da bu sezon 42 maçta süre bulan 24 yaşındaki Mason Greenwood, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.



