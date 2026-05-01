01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
1-118'
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
0-117'
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
2-017'
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Galatasaray'da iki eksik!

Galatasaray'da cezası bulunan Uğurcan Çakır ve sakatlığı süren Yaser Asprilla, Samsunspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

calendar 01 Mayıs 2026 16:00 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 16:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da cezası bulunan Uğurcan Çakır ile birlikte sakatlığı süren Yaser Asprilla, kamp kadrosunda yer almadı.

Samsunspor karşısında kazanması durumunda Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da, Uğurcan Çakır, kamp kadrosunda yer almamasına rağmen Samsun'a seyahat etti.

Galatasaray'ın Samsunspor mücadelesi kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 32 10 11 11 40 42 41
9 Rizespor 32 9 11 12 41 44 38
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
