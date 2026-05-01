Galatasaray'da iki eksik!

Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da cezası bulunan Uğurcan Çakır ile birlikte sakatlığı süren Yaser Asprilla, kamp kadrosunda yer almadı.
Samsunspor karşısında kazanması durumunda Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da, Uğurcan Çakır, kamp kadrosunda yer almamasına rağmen Samsun'a seyahat etti.
Galatasaray'ın Samsunspor mücadelesi kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
