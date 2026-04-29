Haber Tarihi: 29 Nisan 2026 13:24 -
Güncelleme Tarihi:
29 Nisan 2026 13:24
1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler bedava mı 2026?
1 Mayıs 2026 Emek ve Dayanışma günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil günleri, yola çıkacak vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücret alınıp alınmayacağını merak ediyor. Ayrıca Vatandaşlar gün içerisinde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarını yoğun olarak kullanıyor. Bu sebeple 1 Mayıs günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. Güzel havaların tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak? İşte detaylar...
1 Mayıs toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi, bedava mı sorusu, mayıs ayına günler kala pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi tatil günlerinde, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı olduğundan birçok kişi günün büyük bir kısmını dışarıda veya seyahat ederek geçiriyor. Özel araçlarıyla yola çıkanlar trafiğin büyük bir kısmını oluştururken bazı vatandaşlar ise zamandan tasarruf etmek için marmaray, metro, tramvay, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. 1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi 2026? 1 Mayıs metrobüs, tramvay, metro, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?
1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de duyurulan karara göre Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olmuştu. Açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.19 MAYIS'TA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2024?Bu yıl için henüz 19 Mayıs toplu taşıma açıklaması yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir." ifadelerine yer verilmişti.
