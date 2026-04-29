1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler bedava mı 2026?

1 Mayıs toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi, bedava mı sorusu, mayıs ayına günler kala pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi tatil günlerinde, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı olduğundan birçok kişi günün büyük bir kısmını dışarıda veya seyahat ederek geçiriyor. Özel araçlarıyla yola çıkanlar trafiğin büyük bir kısmını oluştururken bazı vatandaşlar ise zamandan tasarruf etmek için marmaray, metro, tramvay, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. 1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi 2026? 1 Mayıs metrobüs, tramvay, metro, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?

1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de duyurulan karara göre Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olmuştu. Açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

Bu yıl için henüz 19 Mayıs toplu taşıma açıklaması yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir." ifadelerine yer verilmişti.