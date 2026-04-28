-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Barış Göktürk kimdir, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk'ün serveti ne kadar?
Haber Tarihi: 28 Nisan 2026 16:48
Güncelleme Tarihi:
28 Nisan 2026 16:48
Fenerbahçe camiasında alınan olağanüstü seçim kararının yankıları sürerken, başkanlık koltuğu için ismi en güçlü şekilde zikredilen ve ilk resmi hamleyi yapan Barış Göktürk, kelimenin tam anlamıyla spor ve ekonomi gündeminin zirvesine yerleşti! Taraftarlar ve kongre üyeleri, sarı-lacivertli kulübü omuzlamaya hazırlanan bu genç ve dinamik iş insanının kim olduğunu ve nasıl bir ekonomik güce sahip olduğunu öğrenmek için arama motorlarında fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Barış Göktürk kimdir, nereli? Barış Göktürk ne iş yapıyor, serveti ne kadar, şirketleri hangileri?" sorguları gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte çelik sektöründen medyaya uzanan devasa bir iş ağını yöneten Fenerbahçe'nin vizyoner başkan adayının kariyer ve finans dosyası...
Kulübün anahtarını teslim edeceği ismi yakından tanımak isteyen sarı-lacivertli milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kim bu holding patronu ve Fenerbahçe için ne vadediyor?
BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?Kısa, net ve profilini anında çizecek o CV detayları:Doğum Yılı ve Yeri: 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir (Şu an 44 yaşındadır).Eğitim Hayatı: Lise eğitimini prestijli Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek University of California'da İşletme Ekonomisi bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olmuştur.Yabancı Dil: İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.Özel Hayatı: Evli ve bir çocuk babasıdır.BARIŞ GÖKTÜRK NE İŞ YAPIYOR? (GÖKTÜRK HOLDİNG VE ÇELİK DEVİ)Barış Göktürk, temel olarak Türkiye ve küresel pazarda sanayi, çelik ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren oldukça güçlü bir iş insanıdır. Eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek aile şirketinde yöneticilik kariyerine başlamış ve şirketin hacmini döviz bazında tam 70 kat artırarak uluslararası bir şirketler topluluğu yaratmıştır.Göktürk Holding: Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Holding bünyesinde çelik üretimi, ticari gayrimenkul geliştirme, fuarcılık (Sky Fuarcılık), inşaat ve medya gibi farklı sektörlerde yatırımları bulunmaktadır.
Yükselen Çelik: İcra Kurulu Başkanı (CEO) olduğu ve vasıflı çelik alanında Türkiye'nin lider markalarından olan Yükselen Çelik'i 2019 yılında halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmesini sağlamıştır.Küresel Çaplı Operasyonlar: Türkiye'nin yanı sıra ABD'de (Rising Steel Inc.) ve Almanya'da (Rising Stahl) şirketleri bulunmakta, sanayiden ziraata kadar tam 18 markanın yönetimini üstlenmektedir.Ayrıca, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ve Savunma Havacılık Kümelenmesi (SAHA) üyesidir. 2022'de Ekonomist dergisi tarafından "Türkiye'nin 40 yaş altı en başarılı 40 iş insanı" listesinde 29. sırada yer almıştır.BARIŞ GÖKTÜRK SERVETİ NE KADAR?İş dünyasındaki başarılarının ardından en çok merak edilen konulardan biri de Göktürk'ün sahip olduğu finansal güç! Şahsi servetiyle ilgili resmi ve net bir banka dökümü bulunmasa da, yönettiği holdingin ve şirketlerin pazar payı dudak uçuklatan cinsten:Barış Göktürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Göktürk Holding'in (Göktürk Topluluğu) yıllık satış gelirinin yaklaşık 220 milyon dolar seviyesinde olduğu bilinmektedir!Holdingin yurt dışı yatırımları (ABD'deki Ramateks Metal'in satın alınması) ve Borsa İstanbul'da işlem gören dev hacimli çelik şirketleri, Barış Göktürk'ün hem kişisel servetinin hem de Fenerbahçe için sunacağı finansal güvencenin (sponsorluklar ve kulüp mali yapısını toparlama) en büyük garantisi olarak görülüyor.FENERBAHÇE İLE BAĞLANTISI VE SPOR YÖNETİCİLİĞİBarış Göktürk, sarı-lacivertli camiaya dışarıdan dahil olan bir isim değil!Temmuz 2024 ile Eylül 2025 tarihleri arasında Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, kulübün iç işleyişini, mali yapısını ve profesyonel ağını yakından tanımıştır. Daha sonra bu görevinden kendi isteğiyle istifa etmiştir.11 Mart 2026 tarihinde kurduğu "Fenerbahçe Kalkınma Platformu" ile şimdiden 2026 olağanüstü seçimleri için "Fenerbahçe Akademisi" ve devasa borç yapılandırma projelerini camiaya sunmaya başlamıştır.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.