Barış Göktürk kimdir, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk'ün serveti ne kadar?

Kulübün anahtarını teslim edeceği ismi yakından tanımak isteyen sarı-lacivertli milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kim bu holding patronu ve Fenerbahçe için ne vadediyor?

Kısa, net ve profilini anında çizecek o CV detayları:

Doğum Yılı ve Yeri: 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir (Şu an 44 yaşındadır).

Eğitim Hayatı: Lise eğitimini prestijli Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek University of California'da İşletme Ekonomisi bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olmuştur.

Yabancı Dil: İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Özel Hayatı: Evli ve bir çocuk babasıdır.

Barış Göktürk, temel olarak Türkiye ve küresel pazarda sanayi, çelik ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren oldukça güçlü bir iş insanıdır. Eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek aile şirketinde yöneticilik kariyerine başlamış ve şirketin hacmini döviz bazında tam 70 kat artırarak uluslararası bir şirketler topluluğu yaratmıştır.

Göktürk Holding: Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Holding bünyesinde çelik üretimi, ticari gayrimenkul geliştirme, fuarcılık (Sky Fuarcılık), inşaat ve medya gibi farklı sektörlerde yatırımları bulunmaktadır.

Yükselen Çelik: İcra Kurulu Başkanı (CEO) olduğu ve vasıflı çelik alanında Türkiye'nin lider markalarından olan Yükselen Çelik'i 2019 yılında halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmesini sağlamıştır.

Küresel Çaplı Operasyonlar: Türkiye'nin yanı sıra ABD'de (Rising Steel Inc.) ve Almanya'da (Rising Stahl) şirketleri bulunmakta, sanayiden ziraata kadar tam 18 markanın yönetimini üstlenmektedir.

Ayrıca, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ve Savunma Havacılık Kümelenmesi (SAHA) üyesidir. 2022'de Ekonomist dergisi tarafından "Türkiye'nin 40 yaş altı en başarılı 40 iş insanı" listesinde 29. sırada yer almıştır.

İş dünyasındaki başarılarının ardından en çok merak edilen konulardan biri de Göktürk'ün sahip olduğu finansal güç! Şahsi servetiyle ilgili resmi ve net bir banka dökümü bulunmasa da, yönettiği holdingin ve şirketlerin pazar payı dudak uçuklatan cinsten:

Barış Göktürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Göktürk Holding'in (Göktürk Topluluğu) yıllık satış gelirinin yaklaşık 220 milyon dolar seviyesinde olduğu bilinmektedir!

Holdingin yurt dışı yatırımları (ABD'deki Ramateks Metal'in satın alınması) ve Borsa İstanbul'da işlem gören dev hacimli çelik şirketleri, Barış Göktürk'ün hem kişisel servetinin hem de Fenerbahçe için sunacağı finansal güvencenin (sponsorluklar ve kulüp mali yapısını toparlama) en büyük garantisi olarak görülüyor.

FENERBAHÇE İLE BAĞLANTISI VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Barış Göktürk, sarı-lacivertli camiaya dışarıdan dahil olan bir isim değil!

Temmuz 2024 ile Eylül 2025 tarihleri arasında Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, kulübün iç işleyişini, mali yapısını ve profesyonel ağını yakından tanımıştır. Daha sonra bu görevinden kendi isteğiyle istifa etmiştir.

11 Mart 2026 tarihinde kurduğu "Fenerbahçe Kalkınma Platformu" ile şimdiden 2026 olağanüstü seçimleri için "Fenerbahçe Akademisi" ve devasa borç yapılandırma projelerini camiaya sunmaya başlamıştır.