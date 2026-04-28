Saran'dan futbolculara son emir: 'Şampiyonlar Ligi!'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün (salı) saat 11.00'de Samandıra'ya gitti.
HT Spor'dan Alper Yemeniciler'in haberine göre; Sadettin Saran, Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Oyunculara aldığı Tedesco ve seçim kararını açıkladı.
Saran futbolculara, "Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. Önümüzdeki 3 maçı kazanıp takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürün." ifadelerini kullandı.
Saran, Tedesco ile yolları ayırmasını ise 'Gelecek yönetimin önünü açmak için bu kadarı aldım." diyerek açıkladı.
ÖZEL| Başkan Sadettin Saran, Samandıra'ya geldi. Teknik direktör ve sportif direktörle yolların ayrılmasının ardından oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştirecek. Hem kendi durumu hem de takımın mevcut süreciyle ilgili tüm detayların konuşulacağı kritik bir görüşme yapılacak. pic.twitter.com/EA79Eh9Yzo
— Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) April 28, 2026