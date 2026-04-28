Türkiye'de bileği bükülmeyen Neslihan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki bilek güreşçisi Neslihan Kibar, kazandığı Türkiye şampiyonluğunu ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak taçlandırmak istiyor.Demir Karamancı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Neslihan, bu ay Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda birinci olmayı başardı.Milli takıma seçilen Neslihan Kibar, gelecek ay Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.Neslihan, ilk kez katılacağı şampiyonaya altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Gençlik ERVA Spor Kulübü sporcusu Neslihan Kibar, AA muhabirine, şampiyonada ülkeyi en iyi şekilde temsil edip altın madalya almayı hedeflediğini söyledi.Yaklaşık 3 yıldır bilek güreşi yaptığını belirten Neslihan, şöyle konuştu:"Okulumuzdaki öğrenciler alt katta antrenman yapıyordu. Ben de onları gördüm, heveslendim. Beden eğitimi öğretmenim Ömer hocaya 'Bu sporu yapmak istiyorum.' dedim. O da beni takıma aldı, maçlara gittik. İlk maçımda derece yaptım. Ertesi yıllarda da yine derecelerim geldi. 8. sınıfın sonuna doğru bölge müsabakalarında karşılaştığım Davut hoca beni kulübüne aldı. Bir yıl düzenli ve disiplinli bir antrenman yaptım. Sonuç olarak da Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Bu yıl 6-11 Nisan arasında Yalova'da düzenlenmişti."Neslihan Demir, haftanın 5 günü antrenman yaptıklarını ve genellikle ağırlık çalıştıklarını ifade etti.Hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Neslihan, şunları kaydetti:"Avrupa'da sağ kolda şampiyon olmak istiyorum. Kendime de güveniyorum, inşallah olur. En büyük hedefim iki kolda da şampiyon dönmek. Kendimden eminim. Uluslararası olsa bile Türkiye'deki şampiyonaları gördüğüm için kendime güveniyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan geldiğimiz gibi Dünya Şampiyonası antrenmanlarına başlayacağız. Dünya Şampiyonası'nda da iki kolda yine aynı şekilde derece elde etmek, şampiyon olmak istiyorum."Antrenör Davut Gökdoğan da bilek güreşine katılımın yüksek olduğunu ve bu yüzden başarının önemli olduğunu söyledi.Neslihan'ın başarılı bir sporcu olduğunu anlatan Gökdoğan, "Neslihan, 8-14 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı ve ülkemizi temsil edecek. İnanıyoruz ki iyi bir dereceyle sonuçlandıracağız. Neslihan'ın disiplini çalışmasıyla bir yıl içinde milli takım seçmesinde Türkiye şampiyonu oldu. Bizi gururlandırdı." dedi.Gökdoğan, deneyim eksikliği olmasına rağmen Neslihan'ın şampiyonadan birincilikle döneceğine inandıklarını dile getirdi.Yoğun bir tempoyla çalıştıklarını vurgulayan Gökdoğan, şunları kaydetti:"İnşallah her iki kolda da yarışacak. Özellikle de sağ kolda şampiyonluk bekliyorum. Güçlü olmak da yetmiyor. Dayanıklılık ön plana çıkıyor. Finale kalmışsanız çok başarılı bir sporcusunuzdur. İnşallah iki hafta içinde Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamlamış olacağız. Oradan madalya ümidimiz var. Dünya Şampiyonası'na da 5 ayımız var. Avrupa'dan döner dönmez ayağımızın tozuyla biz bu salonumuza gireceğiz. 5 ay kamp yapacağız. Şu anda Avrupa Şampiyonası'na odaklanmış durumdayız."