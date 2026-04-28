27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Tarihin en pahalı kadrosuna rağmen Fenerbahçe'de dev çöküş!

Fenerbahçe, Galatasaray'a derbide mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı-lacivertlilerde sezonun sonuna yaklaşılırken hayal kırıklığı yaratan tablo ortaya çıktı.

calendar 28 Nisan 2026 08:19
Fotoğraf: AA
Büyük umutlarla başlayan 2025- 26 sezonunda da tüm hedeflere bir bir veda edildi. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 142 milyon Euro harcayarak tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ancak başarılı olamadı.

11 milyon Euro ile Avrupa'nın en çok kazanan kalecisi olan Ederson, önce hatalı çıkışıyla Rize karşısında 90+8'de altın değerinde iki puandan etti. Galatasaray deplasmanında da en kritik anda kırmızı kart görerek hem takımını 10 kişi bıraktı hem de farkın açılmasına sebebiyet verdi.

24 LİG MAÇINDA 24 GOL YEDİ

Brezilyalı eldiven, 4 büyük takım arasında en kötü kurtarış karnesine (%70) sahip olurken, lig genelinde 12. sırada yer aldı. 24 lig maçında 24 gol yiyen Ederson, sadece 8 maçta kalesini kapattı.

Tüm karşılaşmalar baz alındığında 36 müsabakada 35 gol görüp 13 kez rakiplere geçit vermedi.

En-Nesyri ve Duran gönderilirken yerlerine gelen Cherif tam bir hayal kırıklığı oldu.

19 yaşındaki golcünün 4 milyon Euro kiralama bedeline 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu var.

Kulübün en pahalı forveti olarak tarihe geçen Fransız oyuncu, 16 resmi maçta sadece 3 kez gol buldu.

FRANSIZ İKİLİ, HAYAL KIRIKLIĞI

28 milyon Euro ile en pahalı transferi olan Guendouzi ile bir yıllık faturası 20 milyonu bulan Kante çabalasa da takım oyununda yetersiz kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Fransız ikili, 5 gollük (4 gol-1 asist) katkı yaptı. Uğruna yedek bırakılan Fred ile Rennes'e yollanan Szymanski, tabelaya 8 kez (2 gol-6 asist) etki etti.

22.5 milyon Euro ile kulübün en yüksek bedelli ikinci takviyesi olan Kerem, ağları 13 kez bulurken geçen sezonun gerisinde (17 gol) kaldı. Ligdeki 6 golüyle son 5 yıldaki en kötü karnesini tekrarladı.  



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
