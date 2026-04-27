Fenerbahçe'de Tedesco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe 'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Derbi sonrası Fenerbahçe yönetim kurulu, derbi yenilgisi sonrası bugün saat 14.00'te toplandı. Sarı-lacivertlilerdeki toplantı saat 16.00 sularında sona erdi.Ardından Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yapıldı. Fenerbahçe, yapılan toplantıların ardından kritik kararları duyurdu."Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."