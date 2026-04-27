27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
0-010'
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-08'
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
0-125'

Fenerbahçe'de Tedesco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, derbi yenilgisi sonrası yapılan toplantıların ardından kritik kararlarını açıkladı.

27 Nisan 2026 22:05 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 22:07
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Derbi sonrası Fenerbahçe yönetim kurulu, derbi yenilgisi sonrası bugün saat 14.00'te toplandı. Sarı-lacivertlilerdeki toplantı saat 16.00 sularında sona erdi.

Ardından Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yapıldı. Fenerbahçe, yapılan toplantıların ardından kritik kararları duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
