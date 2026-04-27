Xavi Simons'tan kötü haber; Dünya Kupası'nda yok!

Tottenham ve Hollanda milli takımının oyuncusu Xavi Simons, ön çapraz bağlarını kopararak sezonu kapattı.

calendar 27 Nisan 2026 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tottenham'ın yıldız oyuncusu Xavi Simons, Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Wolverhapmton maçında girdiği ikili mücadele sonrası çapraz bağlarını kopardı. Tottenham Kulübü'nden oyuncunun sakatlığına ilişkin açıklama yayınlandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Xavi Simons'ın sağ diz ön çapraz bağlarının (ACL) koptuğunu üzülerek teyit ediyoruz.23 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü deplasmanda Wolverhampton Wanderers ile oynadığımız Premier Lig karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanmıştır. Xavi, önümüzdeki haftalarda ameliyat edilecek ve ardından sağlık ekibimizle birlikte rehabilitasyon sürecine başlayacaktır. Tottenham Hotspur'daki herkes Xavi'ye sevgi ve desteklerini gönderiyor; bu sürecin her adımında onun yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.

Tottenham'ın 7 numarası, Cumartesi günü Wolverhampton karşısında alınan ve Tottenham'ın 2026 yılındaki ilk lig galibiyeti olan maçta (1-0) sakatlandı. Hugo Bueno ile girdiği ikili mücadelenin ardından (dk. 63) Simons, acı içinde kıvranarak yere yığıldı.

Sedyeyle saha dışına çıkarılan Hollandalı forvetin sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle oyuncu, hem Tottenham'ın (18. sırada, 34 puan) Premier Lig'de kalma mücadelesini hem de Hollanda milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
