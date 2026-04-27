Xavi Simons'tan kötü haber; Dünya Kupası'nda yok!

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Xavi Simons, Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Wolverhapmton maçında girdiği ikili mücadele sonrası çapraz bağlarını kopardı. Tottenham Kulübü'nden oyuncunun sakatlığına ilişkin açıklama yayınlandı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Xavi Simons'ın sağ diz ön çapraz bağlarının (ACL) koptuğunu üzülerek teyit ediyoruz.23 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü deplasmanda Wolverhampton Wanderers ile oynadığımız Premier Lig karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanmıştır. Xavi, önümüzdeki haftalarda ameliyat edilecek ve ardından sağlık ekibimizle birlikte rehabilitasyon sürecine başlayacaktır. Tottenham Hotspur'daki herkes Xavi'ye sevgi ve desteklerini gönderiyor; bu sürecin her adımında onun yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.





Tottenham'ın 7 numarası, Cumartesi günü Wolverhampton karşısında alınan ve Tottenham'ın 2026 yılındaki ilk lig galibiyeti olan maçta (1-0) sakatlandı. Hugo Bueno ile girdiği ikili mücadelenin ardından (dk. 63) Simons, acı içinde kıvranarak yere yığıldı.





Sedyeyle saha dışına çıkarılan Hollandalı forvetin sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle oyuncu, hem Tottenham'ın (18. sırada, 34 puan) Premier Lig'de kalma mücadelesini hem de Hollanda milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.



