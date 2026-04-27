Trabzonspor'da kadın futbolcudan Onuachu'ya destek!

Bordo-mavili takımın 21 yaşındaki orta saha oyuncu Olise, Türkiye'deki futbol hayatını ve hedeflerini anlattı.



Türkiye'de Onuachu'ya karşı büyük bir sevgi olduğunu ve onunla gurur duyduğunu vurgulayan Olise, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onuachu'yu yüzde yüz destekliyorum çünkü benim ülkemin vatandaşı. Lütfen gol atmaya bu şekilde devam etsin, o benim kralım. Onu tüm kalbimle, bedenimle, benliğimle destekliyorum. Tabii ki onunla tanışmayı istiyorum. Sadece Onuachu'yla da değil Chibuike Nwaiwu ve Anthony Nwakaeme'yle de tanışmak istiyorum."



"Türkiye'de aslında profesyonel ligdesiniz daha profesyonel bir ortam var"



Bordo-mavili takımda aile ortamı bulunduğunu aktaran Olise, "Başantrenörümüz Bahar hocaya teşekkür etmek istiyorum. Bizim iyiliğimiz ve konfor alanımız için her şeyi yapıyor. Her şeyden önce bize annemiz gibi davranıyor ondan dolayı da en büyük teşekkürü ona ediyorum." dedi.



Olise, Nijerya 20 Yaş Altı Milli Takımı ve Super Falcons'ta gösterdiği performansın kendisine Trabzonspor'un yolunu açtığını söyledi.



Kadın futbolunda Türkiye ile Nijerya arasında büyük farklar olduğunu belirten Olise, "Hava şartları farklı. Biz Nijerya'da 42 derecede futbol oynamaya çalışıyoruz. Türkiye'de hava sıcaklığı daha düşük. İlk söyleyeceğim şey bu. İkincisi Türkiye'de aslında profesyonel ligdesiniz daha profesyonel bir ortam var. Size neyin, nasıl yapılacağı söyleniyor. Nijerya'ya baktığınız zaman daha fazla açıklama, daha fazla öğretme biçimindeler. O yüzden burası daha profesyonel bir yer." diye konuştu.



Trabzonspor'un tutkulu bir taraftarı olduğunun altını çizen Olise, iç saha maçlarında taraftarın etkili olduğunu ve desteklerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.



Hakkarigücü ile karlı havada oynadıkları maçı unutamıyor



Olise, bu sezon karlı bir havada oynadıkları Hakkarigücü maçını unutamadığını dile getirerek, "Çok karlı bir havada oynadık. Orada da bir gol attım ve bu beni çok motive etti, performansım yukarı çıktı." dedi.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0 üstünken 84. dakikada yedikleri golün ardından maçın 1-1 tamamlandığını hatırlatan Olise, "Fenerbahçe maçının sonunu getiremedik. Bu beni üzen bir durumdu ama en sevindiğim şeylerden biri de ligin 13. haftasında sahamızda Galatasaray'a karşı aldığımız 1-0'lık galibiyet." diye konuştu.



Türkiye ve Avrupa liglerinde kadın futbolunun değerli bir noktada olduğuna dikkati çeken Olise, genç futbolculara disiplinli çalışıp antrenörlerini dinlemelerini tavsiye etti.



Türkiye ve Avrupa'da kupalar kaldırmak istediğini dile getiren Olise, "Türkiye'deki hedefim önce lig şampiyonluğu yaşayıp Avrupa'da Türkiye'yi takımımla birlikte temsil etmek. Ardından aynı şekilde milli takımla dünya kupasına katılıp ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



