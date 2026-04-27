27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Trabzonspor'da kadın futbolcudan Onuachu'ya destek!

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın Nijeryalı futbolcusu Olise, Paul Onachu'nun kendisi için büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

calendar 27 Nisan 2026 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Chioma Olise, bordo-mavili erkek takımının golcü futbolcusu vatandaşı Paul Onuachu ile gurur duyduğunu söyledi.
Bordo-mavili takımın 21 yaşındaki orta saha oyuncu Olise, Türkiye'deki futbol hayatını ve hedeflerini anlattı.

Türkiye'de Onuachu'ya karşı büyük bir sevgi olduğunu ve onunla gurur duyduğunu vurgulayan Olise, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onuachu'yu yüzde yüz destekliyorum çünkü benim ülkemin vatandaşı. Lütfen gol atmaya bu şekilde devam etsin, o benim kralım. Onu tüm kalbimle, bedenimle, benliğimle destekliyorum. Tabii ki onunla tanışmayı istiyorum. Sadece Onuachu'yla da değil Chibuike Nwaiwu ve Anthony Nwakaeme'yle de tanışmak istiyorum."

"Türkiye'de aslında profesyonel ligdesiniz daha profesyonel bir ortam var"

Bordo-mavili takımda aile ortamı bulunduğunu aktaran Olise, "Başantrenörümüz Bahar hocaya teşekkür etmek istiyorum. Bizim iyiliğimiz ve konfor alanımız için her şeyi yapıyor. Her şeyden önce bize annemiz gibi davranıyor ondan dolayı da en büyük teşekkürü ona ediyorum." dedi.

Olise, Nijerya 20 Yaş Altı Milli Takımı ve Super Falcons'ta gösterdiği performansın kendisine Trabzonspor'un yolunu açtığını söyledi.

Kadın futbolunda Türkiye ile Nijerya arasında büyük farklar olduğunu belirten Olise, "Hava şartları farklı. Biz Nijerya'da 42 derecede futbol oynamaya çalışıyoruz. Türkiye'de hava sıcaklığı daha düşük. İlk söyleyeceğim şey bu. İkincisi Türkiye'de aslında profesyonel ligdesiniz daha profesyonel bir ortam var. Size neyin, nasıl yapılacağı söyleniyor. Nijerya'ya baktığınız zaman daha fazla açıklama, daha fazla öğretme biçimindeler. O yüzden burası daha profesyonel bir yer." diye konuştu.

Trabzonspor'un tutkulu bir taraftarı olduğunun altını çizen Olise, iç saha maçlarında taraftarın etkili olduğunu ve desteklerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Hakkarigücü ile karlı havada oynadıkları maçı unutamıyor

Olise, bu sezon karlı bir havada oynadıkları Hakkarigücü maçını unutamadığını dile getirerek, "Çok karlı bir havada oynadık. Orada da bir gol attım ve bu beni çok motive etti, performansım yukarı çıktı." dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0 üstünken 84. dakikada yedikleri golün ardından maçın 1-1 tamamlandığını hatırlatan Olise, "Fenerbahçe maçının sonunu getiremedik. Bu beni üzen bir durumdu ama en sevindiğim şeylerden biri de ligin 13. haftasında sahamızda Galatasaray'a karşı aldığımız 1-0'lık galibiyet." diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa liglerinde kadın futbolunun değerli bir noktada olduğuna dikkati çeken Olise, genç futbolculara disiplinli çalışıp antrenörlerini dinlemelerini tavsiye etti.

Türkiye ve Avrupa'da kupalar kaldırmak istediğini dile getiren Olise, "Türkiye'deki hedefim önce lig şampiyonluğu yaşayıp Avrupa'da Türkiye'yi takımımla birlikte temsil etmek. Ardından aynı şekilde milli takımla dünya kupasına katılıp ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
