Beşiktaş, Başkent'te 90+3'te yıkıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ABB Fomget Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ABB Fomget 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş, 20. dakikada Kome Fadimatou'nun golüyle öne geçti.
28. dakikada penaltıdan faydalanamayan ev sahibi ekip, 29 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Fomget 57 puana yükselirken, Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.
Beşiktaş, gelecek hafta Yüksekova'yı konuk edecek. Fomget ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
