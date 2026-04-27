Derbi bitti, hoparlörden Kerem Aktürkoğlu'nun sesleri yankılandı

Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı. Karşılaşma sonrası stat hoparlöründen Kerem Aktürkoğlu'nun sesleri yankılandı.

27 Nisan 2026 12:20
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

Derbide son düdüğün gelmesiyle birlikte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı gönderme dikkat çekti.

Stat hoparlörlerinden, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray forması giydiği dönemde 2023-24 sezonu şampiyonluğuna dair sarf ettiği "Böylesi bence daha güzel oldu, daha tatlı oldu çünkü biraz umut vermek güzel oldu herkese" sözleri verildi.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, 2023-24 sezonunda sondan bir önceki hafta derbide Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve ezeli rakibine 1-0 yenilerek şampiyonluğu son haftaya bırakmıştı. Galatasaray o sezon ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek zafere ulaşmıştı. Kerem'in Konyaspor deplasmanında sarf ettiği o sözler stat hoparlöründen yankılandı. Bu görüntüler kısa sürede gündem oldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
