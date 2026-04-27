27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Beşiktaş'a fırsat transferi!

Joao Palhinha, kiralık olarak formasını giydiği Tottenham'ın küme düşmesi halinde Bayern Münih'e dönecek. Beşiktaş, durumunu yakından takip ettiği oyuncu için sezon sonunda hamle yapacak

calendar 27 Nisan 2026 11:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Siyah-Beyazlı yönetimin, özellikle orta sahada savunma yönü güçlü bir 6 numara arayışına girerken listenin üst sıralarına dikkat çeken bir isim yazıldı.

Bayern Münih'in oyuncusu olan ve bu sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'nın gündemde olduğu öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği 30 yaşındaki futbolcunun durumu, sezon sonunda netlik kazanacak.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Tottenham'ın sözleşmesinde yer alan 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı, transfer sürecindeki en kritik noktası olarak öne çıkıyor.

Premier Lig'de alt sıralarda yer alan İngiliz ekibinin küme düşmesi halinde Palhinha'nın Bayern Münih'e geri dönmesi bekleniyor. Bu gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş Yönetimi'nin, şartların oluşması durumunda Portekizli yıldız için resmi adım atmaya hazırlandığı ifade edildi.

Deneyimli oyuncunun fizik gücü ve savunma direnciyle orta sahaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
