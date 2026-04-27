Beşiktaş'a fırsat transferi!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Siyah-Beyazlı yönetimin, özellikle orta sahada savunma yönü güçlü bir 6 numara arayışına girerken listenin üst sıralarına dikkat çeken bir isim yazıldı.
Bayern Münih'in oyuncusu olan ve bu sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'nın gündemde olduğu öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği 30 yaşındaki futbolcunun durumu, sezon sonunda netlik kazanacak.
YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Tottenham'ın sözleşmesinde yer alan 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı, transfer sürecindeki en kritik noktası olarak öne çıkıyor.
Premier Lig'de alt sıralarda yer alan İngiliz ekibinin küme düşmesi halinde Palhinha'nın Bayern Münih'e geri dönmesi bekleniyor. Bu gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş Yönetimi'nin, şartların oluşması durumunda Portekizli yıldız için resmi adım atmaya hazırlandığı ifade edildi.
Deneyimli oyuncunun fizik gücü ve savunma direnciyle orta sahaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.
