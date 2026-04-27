Beşiktaş yerli kalitesini arttırmak için düğmeye bastı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da talebiyle takımdaki yerli kalitesini yükseltmek için düğmeye bastı.
Siyah-Beyazlı kurmayların bu doğrultuda Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer ve Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı listesine eklediği öğrenildi.
YERLİ KALECİDE İLK ADAY MUHAMMED
Sezon sonunda kontratı sona erecek Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşılık yerli kaleci adaylarında Muhammed'in ilk sırada olduğu belirtiliyor.
OĞUZ AYDIN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Oğuz Aydın'ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
SEZON SONU HAREKET EDİLECEK
Yönetimin, Sergen Yalçın'ın transferlerine onay verdiği iki oyuncu için sezon sonunda kulüpleriyle temasa geçip teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ın bu iki isim dışında birkaç yerli ismi daha kadrosuna katması bekleniyor.
Siyah-Beyazlı kurmayların bu doğrultuda Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer ve Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı listesine eklediği öğrenildi.
YERLİ KALECİDE İLK ADAY MUHAMMED
Sezon sonunda kontratı sona erecek Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşılık yerli kaleci adaylarında Muhammed'in ilk sırada olduğu belirtiliyor.
OĞUZ AYDIN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Oğuz Aydın'ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
SEZON SONU HAREKET EDİLECEK
Yönetimin, Sergen Yalçın'ın transferlerine onay verdiği iki oyuncu için sezon sonunda kulüpleriyle temasa geçip teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ın bu iki isim dışında birkaç yerli ismi daha kadrosuna katması bekleniyor.