26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
3-0
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-4
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
1-3
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
4-0
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
1-1
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
1-2
26 Nisan
Servette-Winterthur
5-3
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-1
26 Nisan
Santa Clara-Braga
2-1
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
1-2
26 Nisan
AVS-Sporting CP
1-1
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
2-0
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
2-1
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
1-1
26 Nisan
Rennes-Nantes
2-1
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-1
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
4-0
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
1-2
26 Nisan
Paris FC-Lille
0-1
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
2-1
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
2-1
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-0
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
2-2
26 Nisan
AC Milan-Juventus
0-0
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
4-4
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
2-0

Beşiktaş yerli kalitesini arttırmak için düğmeye bastı

Takımdaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Beşiktaş; Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye, Muhammed Şengezer için de Başakşehir'e sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor.

calendar 27 Nisan 2026 08:59
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş yerli kalitesini arttırmak için düğmeye bastı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da talebiyle takımdaki yerli kalitesini yükseltmek için düğmeye bastı.

Siyah-Beyazlı kurmayların bu doğrultuda Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer ve Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı listesine eklediği öğrenildi.

YERLİ KALECİDE İLK ADAY MUHAMMED

Sezon sonunda kontratı sona erecek Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşılık yerli kaleci adaylarında Muhammed'in ilk sırada olduğu belirtiliyor.

OĞUZ AYDIN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Oğuz Aydın'ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

SEZON SONU HAREKET EDİLECEK

Yönetimin, Sergen Yalçın'ın transferlerine onay verdiği iki oyuncu için sezon sonunda kulüpleriyle temasa geçip teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ın bu iki isim dışında birkaç yerli ismi daha kadrosuna katması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.