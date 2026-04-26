Galatasaray'da penaltı itirazı!

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Leroy Sane, bu dakikada Dorgeles Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular, hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu. Hakem Kol, oyunun sürmesini istedi.
Hakem Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart gördü. Brown, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, "Sane'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." paylaşımı yaptı.
Leroy Sane, bu dakikada Dorgeles Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular, hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu. Hakem Kol, oyunun sürmesini istedi.
Hakem Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart gördü. Brown, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, "Sane'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." paylaşımı yaptı.