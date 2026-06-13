Nottingham Forest'tan Davide Frattesi'ye 25 milyon euro

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Nottingham Forest, Davide Frattesi transferi için Inter'e teklif yapmaya hazırlanıyor.



Sky'da yer alan habere göre, Nottingham Forest, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Inter'e 25 milyon euro bonservis ve bonuslar önerecek.



INTER 30 MİLYON EURO İSTİYOR



Nottingham Forest'ın Frattesi için sunmaya hazırlandığı teklifin, Inter'in beklediği 30 milyon euro'ya yakın olduğu belirtildi.



AYRILIĞA SICAK BAKIYOR



Inter'de geride kalan sezonda orta saha rotasyonunda geri plana düşen İtalyan futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor.



SEZON PERFORMANSI



Inter'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Davide Frattesi, 3 asist yaptı.



