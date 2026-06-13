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Nottingham Forest'tan Davide Frattesi'ye 25 milyon euro

Nottingham Forest, Davide Frattesi'nin transferi için Inter'e 25 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 15:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nottingham Forest'tan Davide Frattesi'ye 25 milyon euro
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Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Nottingham Forest, Davide Frattesi transferi için Inter'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Nottingham Forest, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Inter'e 25 milyon euro bonservis ve bonuslar önerecek.

INTER 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Nottingham Forest'ın Frattesi için sunmaya hazırlandığı teklifin, Inter'in beklediği 30 milyon euro'ya yakın olduğu belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Inter'de geride kalan sezonda orta saha rotasyonunda geri plana düşen İtalyan futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Davide Frattesi, 3 asist yaptı.

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