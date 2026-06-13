13 Haziran
Katar-İsviçre
22:00
14 Haziran
Brezilya-Fas
01:00
14 Haziran
Haiti-İskoçya
04:00
14 Haziran
Avustralya-Türkiye
07:00
13 Haziran
FC Inter Turku-Oulu
15:00

Galatasaray'dan Mert Kömür hamlesi

Galatasaray, Augsburg forması giyen 20 yaşındaki Mert Kömür için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 12:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'dan Mert Kömür hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, TFF'nin yeni yabancı kuralının ardından transferde genç isimlere ağırlık vermeye başladı.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Sarı-Kırmızılılar, Augsburg forması giyen Mert Kömür için harekete geçti.

Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.

Almanya'da gelişimini sürdüren genç futbolcu, son dönemde Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

SEZON PERFORMANSI

Augsburg forması altında geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Augsburg ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Mert Kömür'ün, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.