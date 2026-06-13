Galatasaray'dan Mert Kömür hamlesi

Galatasaray, TFF'nin yeni yabancı kuralının ardından transferde genç isimlere ağırlık vermeye başladı.
GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ
Sarı-Kırmızılılar, Augsburg forması giyen Mert Kömür için harekete geçti.
Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.
Almanya'da gelişimini sürdüren genç futbolcu, son dönemde Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.
SEZON PERFORMANSI
Augsburg forması altında geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Augsburg ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Mert Kömür'ün, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ
Sarı-Kırmızılılar, Augsburg forması giyen Mert Kömür için harekete geçti.
Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.
Almanya'da gelişimini sürdüren genç futbolcu, son dönemde Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.
SEZON PERFORMANSI
Augsburg forması altında geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Augsburg ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Mert Kömür'ün, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.