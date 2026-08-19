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Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi

Galatasaray, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'in şartlarını sordu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 13:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi
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Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviyeler için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan bu doğrultuda yeni bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY ŞARTLARINI SORDU

Galatasaray, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki santrforun transfer şartlarını sordu.

Demirovic, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak sarı-lacivertliler, transfer haberlerini yalanlamıştı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Bosnalı santrforun, kulübü Stuttgart ile sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Stuttgart forması altında geçen sezon 38 maçta süre bulan Ermedin Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.  

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