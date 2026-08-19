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Barcelona, Dominik Livakovic'i istiyor

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmak istediği Dominik Livakovic'e dev bir talip çıktı. Barcelona, Hırvat file bekçisi ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 12:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Dominik Livakovic'i istiyor
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Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BARCELONA DEVREDE

TRT Spor'da yer alan habere göre, Barcelona, Fenerbahçe'den 31 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.

BARCELONA'NIN PLANI

Dominik Livakovic'le ilgilenen Barcelona, Hırvat oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katıp ilk sezon başka bir takıma kiralamayı düşünüyor.

Fenerbahçe ve Barcelona arasında Dominik Livakovic için transfer görüşmeleri devam ediyor.

Dominik Livakovic, geçen sezon Fenerbahçe'den Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderilmişti.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat kalecinin, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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