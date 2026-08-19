Barcelona, Dominik Livakovic'i istiyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BARCELONA DEVREDE
TRT Spor'da yer alan habere göre, Barcelona, Fenerbahçe'den 31 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.
BARCELONA'NIN PLANI
Dominik Livakovic'le ilgilenen Barcelona, Hırvat oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katıp ilk sezon başka bir takıma kiralamayı düşünüyor.
Fenerbahçe ve Barcelona arasında Dominik Livakovic için transfer görüşmeleri devam ediyor.
Dominik Livakovic, geçen sezon Fenerbahçe'den Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderilmişti.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat kalecinin, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Barcelona, Fenerbahçe'den 31 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.
BARCELONA'NIN PLANI
Dominik Livakovic'le ilgilenen Barcelona, Hırvat oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katıp ilk sezon başka bir takıma kiralamayı düşünüyor.
Fenerbahçe ve Barcelona arasında Dominik Livakovic için transfer görüşmeleri devam ediyor.
Dominik Livakovic, geçen sezon Fenerbahçe'den Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderilmişti.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat kalecinin, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.