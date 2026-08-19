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Lukaku'dan ilk maç sonrası Fenerbahçe taraftarına övgü

Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçın ardından taraftarların atmosferine hayran kaldığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lukaku'dan ilk maç sonrası Fenerbahçe taraftarına övgü
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Belçikalı golcü, 82. dakikada Vedat Muriqi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Lukaku, Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu atmosferden övgüyle bahsetti.

"KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ AMBİYANS"

Lukaku, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı." dedi.

Sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Sonuç üzücü. Daha güçlü bir oyun sergileyen bizdik. İlk yarıda kalemizde ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"BERABER İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine büyük motivasyon verdiğini söyleyen Lukaku, "Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel." şeklinde konuştu.

Taraftarları önceden de bildiğini ifade eden Lukaku, "Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." sözlerini sarf etti.

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