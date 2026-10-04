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Yasin Ayari, Milan ve Roma'yı peşine taktı!

Milan ve Roma, Brighton'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Ayari ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 17:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yasin Ayari, Milan ve Roma'yı peşine taktı!
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Brighton forması giyen orta saha oyuncusu Yasin Ayari, İtalyan ekiplerinin transfer gözdesi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan habere göre, Ayari ile daha önce ilgilenen Roma'nın, İsveçli orta saha oyuncusuna ilgisinin sürdüğü belirtildi.

Milan da 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için çalışmalara başladı. Milan, Ayari'yi Luka Modric'e alternatif olabilecek isimlerden biri olarak görüyor.

Brighton'da bu sezon 7 maçta süre bulan Yasin Ayari, 1 kez ağları havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Yasin Ayari'nin, Brighton ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Brighton'ın Ayari'nin sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

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