Mile Svilar, milli takımsız kaldı!

Serie A'da Roma'nın kalesini koruyan ve sergilediği performansla üst üste iki sezondur İtalya'da sezonun en iyi kalecisi seçilen Mile Svilar, milli takım konusunda ise aradığını bulamadı.
BELÇİKA İLE BAŞLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sorun, Svilar'ın birkaç yıl önce yaptığı milli takım seçimi ile ilgili... 27 yaşındaki kaleci, Belçika'da doğup büyüdü; ancak ebeveynleri Sırp kökenli. Belçika'da, U15'ten U21'e kadar milli takımın tüm kademelerini geçerek Belçika sisteminin bir parçası oldu.
Svilar'ın bu durumu Eylül 2021'de değişti. Svilar, Sırbistan milli takımından bir davet aldı ve eski Sırbistan milli takım kalecisi olan babası Ratko'nun tavsiyesi üzerine bu daveti kabul etmeye karar verdi. İlk maçı, Katar ile oynanan bir hazırlık maçıydı. Bu, Svilar'ın Sırbistan formasıyla tek maçıydı ancak bu karşılaşma onun uluslararası kariyeri açısından önemli sonuçlar doğurdu.
KARAR DEĞİŞTİRDİ!
O maçın ardından kaleci fikrini değiştirdi ve ikinci vatandaşlığı olan Belçika'yı temsil etmeyi seçti. Ancak FIFA kurallarına göre sorun çoktan ortaya çıkmıştı. Katar'a karşı oynanan maç bir dostluk maçı olsa da resmi bir maç olarak sayılıyor ve bu nedenle Svilar'ın bir milli takımdan diğerine geçme imkanını kısıtlıyor.
SIRBİSTAN KADROYA ALMIYOR!
Bu nedenle, başarını file bekçisinin öngördüğü şekilde Belçika'yı seçme kararı pratikte uygulanamadı. Svilar, Belçika milli takımına geri dönemedi; Sırbistan ise kararını değiştirdikten sonra, kaleciyi artık kadrosuna alabileceği bir oyuncu olarak görmüyor.
Bu durum, kulüp maçlarında forma giymesine rağmen Svilar'ı uluslararası futboldan uzak tuttu. Roma'nın kalecisi, Serie A'da yüksek seviyede performans göstermeye devam etti; bunu, İtalya şampiyonasında iki yıl üst üste en iyi kaleci ödülünü kazanması da kanıtladı.
DAVA KAPANMADI
Bununla birlikte, dava henüz kapanmadı. Mile Svilar'ın avukatları davayla ilgileniyor ve bir temsilciyle geleceğinin önünü açabilecek bir çözüm arıyor ancak Belçika'ya dönüş olasılıkları giderek azalıyor.
BELÇİKA İLE BAŞLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sorun, Svilar'ın birkaç yıl önce yaptığı milli takım seçimi ile ilgili... 27 yaşındaki kaleci, Belçika'da doğup büyüdü; ancak ebeveynleri Sırp kökenli. Belçika'da, U15'ten U21'e kadar milli takımın tüm kademelerini geçerek Belçika sisteminin bir parçası oldu.
Svilar'ın bu durumu Eylül 2021'de değişti. Svilar, Sırbistan milli takımından bir davet aldı ve eski Sırbistan milli takım kalecisi olan babası Ratko'nun tavsiyesi üzerine bu daveti kabul etmeye karar verdi. İlk maçı, Katar ile oynanan bir hazırlık maçıydı. Bu, Svilar'ın Sırbistan formasıyla tek maçıydı ancak bu karşılaşma onun uluslararası kariyeri açısından önemli sonuçlar doğurdu.
KARAR DEĞİŞTİRDİ!
O maçın ardından kaleci fikrini değiştirdi ve ikinci vatandaşlığı olan Belçika'yı temsil etmeyi seçti. Ancak FIFA kurallarına göre sorun çoktan ortaya çıkmıştı. Katar'a karşı oynanan maç bir dostluk maçı olsa da resmi bir maç olarak sayılıyor ve bu nedenle Svilar'ın bir milli takımdan diğerine geçme imkanını kısıtlıyor.
SIRBİSTAN KADROYA ALMIYOR!
Bu nedenle, başarını file bekçisinin öngördüğü şekilde Belçika'yı seçme kararı pratikte uygulanamadı. Svilar, Belçika milli takımına geri dönemedi; Sırbistan ise kararını değiştirdikten sonra, kaleciyi artık kadrosuna alabileceği bir oyuncu olarak görmüyor.
Bu durum, kulüp maçlarında forma giymesine rağmen Svilar'ı uluslararası futboldan uzak tuttu. Roma'nın kalecisi, Serie A'da yüksek seviyede performans göstermeye devam etti; bunu, İtalya şampiyonasında iki yıl üst üste en iyi kaleci ödülünü kazanması da kanıtladı.
DAVA KAPANMADI
Bununla birlikte, dava henüz kapanmadı. Mile Svilar'ın avukatları davayla ilgileniyor ve bir temsilciyle geleceğinin önünü açabilecek bir çözüm arıyor ancak Belçika'ya dönüş olasılıkları giderek azalıyor.