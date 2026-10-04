Galatasaray'da Singo için hedef Fenerbahçe derbisi!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam eden Fildişili savunma oyuncusu ile ilgili sarı-kırmızılıların planı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DERBİYE KADAR HAZIR HALE GELECEK
Son yapılan kontroller ve gelen bilgilere göre, Wilfried Singo'nun takımla çalışmalara kademeli olarak katılması ve milli ara/lig dönüşü öncesinde riske edilmeyerek önümüzdeki kritik karşılaşmalarda yeniden kadroda yer alması ve 26 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine tam olarak hazır olması hedefleniyor.
25 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızca 2 maçta 41 dakika süre alabildi.
Son yapılan kontroller ve gelen bilgilere göre, Wilfried Singo'nun takımla çalışmalara kademeli olarak katılması ve milli ara/lig dönüşü öncesinde riske edilmeyerek önümüzdeki kritik karşılaşmalarda yeniden kadroda yer alması ve 26 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine tam olarak hazır olması hedefleniyor.
25 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızca 2 maçta 41 dakika süre alabildi.