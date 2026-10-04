Bugün
19:00
Kosova
Avusturya
Bugün
21:45
İrlanda
İsrail
Bugün
21:45
Portekiz
Norveç
Bugün
21:45
Galler
Danimarka
Bugün
21:45
Yunanistan
Almanya
Bugün
21:45
Hollanda
Sırbistan
Bugün
16:00
Azerbaycan
Litvanya
Bugün
19:00
Malta
Andora

Galatasaray'da Singo için hedef Fenerbahçe derbisi!

Galatasaray, tedavisi devam eden Wilfried Singo'yu 26 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine kadar tam olarak hazır hale getirmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 10:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Singo için hedef Fenerbahçe derbisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam eden Fildişili savunma oyuncusu ile ilgili sarı-kırmızılıların planı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DERBİYE KADAR HAZIR HALE GELECEK

Son yapılan kontroller ve gelen bilgilere göre, Wilfried Singo'nun takımla çalışmalara kademeli olarak katılması ve milli ara/lig dönüşü öncesinde riske edilmeyerek önümüzdeki kritik karşılaşmalarda yeniden kadroda yer alması ve 26 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine tam olarak hazır olması hedefleniyor.

25 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızca 2 maçta 41 dakika süre alabildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.