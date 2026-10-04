Kimse Jorge Jesus'a bulaşmaya cüret edemez, CR7 bile!

Artık kaçınılmaz göründüğü üzere Jorge Jesus, esas olarak Cristiano Ronaldo'nun Portekiz kariyerini sona erdiren adam olarak hatırlanacaksa bu, iki ayrı açıdan haksızlık olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Öncelikle, bu hafta yaşanan olayların sorumluluğunu doğrudan Portekiz Teknik Direktörü'ne yükleyen kesin bir neden - sonuç ilişkisi yok. Jesus, pazar günü Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği maçta 41 yaşındaki Ronaldo'yu yedek kulübesinde bırakarak, ardından da bu kararından dolayı alttan almayı reddederek yıldız futbolcuyu öfkelendirdi.
Ancak Ronaldo'nun üç gün sonra Kopenhag'daki kampı terk etmesi, kendi kendini yakmanın ders kitaplarına girecek bir örneğiydi; kendi tercihiyle kendisini mağdur konumuna yerleştirme girişimiydi. Belki bir noktada Jesus'un Ronaldo'yu gemiden atmayı planladığı ortaya çıkacak. Yine de Ronaldo, kendi egosunun iradesiyle atladı.
ÜÇ KITADA ŞAMPİYON BİRİ
Bir de Jesus'un etkileyici kariyeri var. Bu kariyer, Ronaldo'nun somurtkan yüzünü gösteren devasa bir GIF'in altında görünmez hâle gelmeyi hak etmiyor. Temmuz ayında Portekiz'in başına geçen Jesus, büyük ölçüde başarılarını dünya futbolunun genel ilgi alanının kıyısında kazandığı için, son 20 yılın en az takdir edilen teknik direktörü olabilir. Üç kıtada lig şampiyonluğu ve bir de Libertadores Kupası kazanmış bir teknik adam, Ronaldo'nun hikâyesinde bir karikatüre indirgenmeyi hak etmiyor.
Yine de tuhaf bir biçimde, bütün bunlar muhtemelen tam Jesus'a göre. 72 yaşındaki teknik adam, futbolun en büyük silahşorlarından biri: Sivri dilli, yüzü yılların izlerini taşıyan ve görünüşe göre sınırsız bir haklılık öfkesinden beslenen bir isim. Mükemmel, titiz bir taktikçi; ama aynı zamanda inatçı, ters ve belki de biraz kendini beğenmiş.
OTORİTESİ TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL!
Bir de takım içi ilişkilere yaklaşımı var. İnsanların fikirlerini paylaştığı, elinde not defteri bulunan bir adamın — bir liderden ziyade konuşmayı yönlendiren bir kolaylaştırıcı gibi — başını sallayarak onları dinlediği bir grup terapisi seansı hayal edin. Tebrikler, az önce Jesus'un en kötü kabusunu gözünüzde canlandırdınız. Onun otoritesi tartışmaya açık değil. Bir gün dövme yaptırmaya karar verse, "Ya benim dediğim olur ya da kapı orada" sözü uygun bir motto olurdu.
Belki de her şeyin böyle gelişeceği başından belliydi. Bütün bu sorgulamalara ve yakıcı ilgiye rağmen, içindeki küçük bir parçanın bu durumdan keyif alıyor olması bile mümkün.
İÇİNDEN GELEN BİR ÖZGÜVENİ VAR!
Jesus, vasat bir futbolcuydu. Babasının 1940'larda forma giydiği Sporting'de başladı, ancak 12 farklı kulübe daha uğradığı, sürekli yer değiştirdiği bir kariyer geçirdi. Teknik direktörlük yolculuğunun ilk aşamaları da benzer bir çizgide ilerledi: Küçük kulüp Amora'yı Portekiz İkinci Ligi'ne çıkardı, ardından en üst ligin alt sıralarındaki kulüpler arasında gidip geldi.
Takdir görmesi nispeten geç oldu. Braga'yı UEFA Kupası'nda eleme turlarına taşıdıktan sonra, 2009'da Portekiz'in "üç büyüklerinden" birinde ilk fırsatını yakaladı. Benfica'daki ilk basın toplantısı kulüp tarihine geçti.
"Oyuncular, geçen sezon oynadıklarının iki katı kadar iyi oynayacak" dedi. "Hatta belki daha da iyi."
Bu sözler, Jesus'un bir yönünü ortaya koyuyordu: İçinden gelen özgüveni. Aynı gün, ilk antrenmanda oyuncuları başka bir yönüyle tanıştı. Jesus, öğleden sonra güneşinin altında onlara tur attırdı. Bir süre sonra, genellikle su şişelerini aldıkları soğutucu kutunun yerinde olmadığını fark ettiler. Birkaç oyuncu doğrudan soyunma odasına yönelince Jesus, onlara küfürler savurdu. Verdiği mesaj neydi? Ne zaman su içebileceklerine yalnızca o karar verecekti. Her şeye yalnızca o karar verecekti.
"DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"
Jesus, 2014'te Sol gazetesine verdiği röportajda, "Bir kulübün içinde bana emir veren tek bir kişi vardır: Başkan" dedi. "Başka hiç kimse. Buna izin vermem."
Benfica, Jesus'un ilk sezonunda beş yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Jesus 2015'te ayrıldığında takım, iki lig şampiyonluğu daha, bir Portekiz Kupası ve beş Lig Kupası kazanmıştı. Bu başarı, Jesus'u kulübün simgelerinden biri hâline getirdi ve özgüvenini daha da pekiştirdi.
Aynı Sol röportajında, "Dünyanın en iyi teknik direktörü olduğumu düşünüyorum" dedi. Bu söz, genel tavrıyla hiç de çelişmiyordu.
Jesus'un ilgi çekici yönlerinden biri, kendisini ne ölçüde kendi başına yetiştirmiş olması. Kendisini hiçbir zaman belirli bir teknik direktörlük geleneğinin içinde konumlandırmadı. Fikirlerinin kendi içinden geldiğini söylemeyi seviyor ve kendisini sık sık bir ressama benzetiyor.
"OKUMAZ, KALBİNİN MANTIĞINI İZLER"
2020'de Fox Sports Brasil'e verdiği röportajda, "Bazıları yalnızca başkalarının yaptıklarını kopyalar" dedi. "Tanrı bana bir yaratıcı olma fırsatı verdi."
Bu, kendisini yücelten bir böbürlenme gibi gelebilir. Ancak onu tanıyanlar, bu sözlerde gerçeklik payı olduğunu söylüyor.
Benfica'da Jesus'la çalışan uzman Manuel Sergio, 2015'te Exame dergisine, "Hiç kimseyi incelemedi" dedi. "Okumaz. UEFA'nın teknik direktör toplantılarına gider ve hiçbir şey öğrenmediğini hisseder. Kalbinin mantığını izler."
Kalbi, Benfica'nın ardından onu Sporting'e götürdü. Oradaki hayal kırıklığı yaratan dönem, itibarını biraz zedeledi. Suudi Arabistan'da Al Hilal'e geçişi de, orada bir yerel şampiyonluk daha kazanmasına rağmen, benzer bir etki yarattı. Ancak 2019'da Brezilya devi Flamengo'nun başına geçip aynı yıl lig ve Libertadores şampiyonluklarıyla tarihî bir duble yapınca gerçek anlamda yeniden yükselişe geçti.
Brezilya'nın Jesus'a âşık olduğunu söylemek abartı olmaz. Cesur, yoğun ve modern taktikleri, ülkenin yıllardır gördüğü en iyi futbollardan bazılarını ortaya çıkardı. Yerel basının sevdiği, yürüyen, göz kırpan bir alıntı makinesiydi. Oyuncuları da ona hayrandı. Ayrıntılara olan takıntısının ve antrenman sahasındaki ustalığının Brezilya futbolu için yeni bir şey olduğunu kısa sürede anladılar.
Kaleci Diego Alves, Kasım 2019'da, "Seviyemizi yükseltti" dedi. "Günün 24 saati futbolu düşünüyor. Mükemmelliğe ulaşmak için çabalamamızı istiyor."
"BURADA TEK YETKİLİ BENİM!"
Jesus'un kişiliği her zaman herkesin hoşuna gitmedi.
Benfica'dan eski bir çalışma arkadaşı, Estadio da Luz'daki ilk döneminin sonunda onu "At gözlüklü" diye tanımladı. Jesus, Brezilya macerasının ardından buraya daha az başarılı bir dönem için geri döndü.
"Bütün dünyanın kendi etrafında döndüğünü ve hiç kimseden öğrenecek bir şeyi olmadığını düşünüyor."
Farklı kulüplerde takımın önde gelen oyuncularıyla anlaşmazlıklar yaşadı. Bu anlaşmazlıklara genellikle basına verdiği iğneleyici açıklamalar eşlik etti.
Jesus, 2012-13 sezonunda Benfica orta saha oyuncusu Carlos Martins hakkında, "Onu seçmek isteseydim seçerdim" dedi.
Sporting'de Cezayirli forvet Islam Slimani ile yaşadığı tartışma, daha da gösterişli bir çıkışla sona erdi. Jesus, "Slimani'nin söylediklerinin hiçbir değeri yok" dedi. "Burada yetkili benim. İnsanlar, midelerini bulandırsa bile kararlarıma uymak zorunda. Mide bulantıları için onlara hap alabilirim."
O GÜNKÜ SÖZ, BUGÜN DAHA ANLAMLI
Portekiz Futbol Federasyonu, sürekli kazanan Jesus'u ve vizyoner Jesus'u göreve getirirken, Jesus'un bu yönünü de göreve getirdiğini biliyordu. Temmuz ayındaki ilk basın toplantısında, "Hiç kimsenin karşısında durmaktan korkmayacağını" söyledi. O dönemde hafifçe kaş kaldırılmasına yol açan bu söz, artık son derece yüklü bir anlam taşıyor.
Son yedi günde yaşananlar kaçınılmaz mıydı? Portekiz'in karar vericileri, Jesus ile Ronaldo'nun Al Nassr'da birlikte geçirdiği dönemi örnek gösterebilirdi. Bu dönem uyumlu geçmiş ve Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonluğu getirmişti. Ronaldo, geçen hafta Jesus'un Portekiz'in başındaki ilk maçında, Galler karşısında ilk 11'de yer aldı. Kampı öfkeyle terk etmemiş olsaydı perşembe gecesi Danimarka karşısında da pekâlâ ilk 11'de başlayabilirdi. Jesus, Norveç maçından önce ve sonra Ronaldo hakkında bu kadar çok soruya cevap vermek zorunda kalmaktan biraz rahatsız görünüyordu. Ancak bir iç savaş çıkarmaya hevesli olduğu izlenimini vermiyordu.
Jesus bir konuda suçluysa, bu yalnızca ilkelerine bağlı kalmak ve bunu yapma hakkını kamuoyu önünde savunmaktır.
RONALDO KARARINDAN PİŞMAN DEĞİL!
Açıklamalarından hangisinin Ronaldo'yu özellikle öfkelendirdiğini bilmiyoruz. Ancak çarşamba günü yapılan kritik basın toplantısının genel tonu, heyecan verici ölçüde pişmanlıktan uzaktı.
Jesus, "Hiçbir futbolcu benim fikirlerimi asla değiştiremeyecek" dedi. "Ne o ne de başka biri."
Bu durumun bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Danimarka'yı yendikten sonra oyunculara da bu konu soruldu.
BAŞBAKAN BİLE JESUS'U ARADI
Portekiz Başbakanı, Jesus'u çoktan aradı. Ronaldo'nun ülkesindeki konumu, meselenin ulusal kriz seviyesine ulaşmasını neredeyse garanti ediyor. Bir tür uzlaşma hâlâ mümkün olabilir.
Ancak geri adım atması gereken kişi Ronaldo. Ya bu olacak ya da Jesus çekip gidecek. Onun için orta yol yok. Böyle bir şey, savunduğu her şeye ihanet etmek olurdu.
Benfica'dan ilk ayrılışından birkaç ay sonra Jesus, GQ dergisinin Portekiz baskısının kapağında yer aldı. Smokin ve papyon takmıştı, pembe sakızla balon yapıyordu. Yaramaz, kendinden emin ve inanılmaz derecede havalı görünüyordu.
"Kimse Jesus'la uğraşmaya cüret edemez!"
Ancak Ronaldo'nun üç gün sonra Kopenhag'daki kampı terk etmesi, kendi kendini yakmanın ders kitaplarına girecek bir örneğiydi; kendi tercihiyle kendisini mağdur konumuna yerleştirme girişimiydi. Belki bir noktada Jesus'un Ronaldo'yu gemiden atmayı planladığı ortaya çıkacak. Yine de Ronaldo, kendi egosunun iradesiyle atladı.
ÜÇ KITADA ŞAMPİYON BİRİ
Bir de Jesus'un etkileyici kariyeri var. Bu kariyer, Ronaldo'nun somurtkan yüzünü gösteren devasa bir GIF'in altında görünmez hâle gelmeyi hak etmiyor. Temmuz ayında Portekiz'in başına geçen Jesus, büyük ölçüde başarılarını dünya futbolunun genel ilgi alanının kıyısında kazandığı için, son 20 yılın en az takdir edilen teknik direktörü olabilir. Üç kıtada lig şampiyonluğu ve bir de Libertadores Kupası kazanmış bir teknik adam, Ronaldo'nun hikâyesinde bir karikatüre indirgenmeyi hak etmiyor.
Yine de tuhaf bir biçimde, bütün bunlar muhtemelen tam Jesus'a göre. 72 yaşındaki teknik adam, futbolun en büyük silahşorlarından biri: Sivri dilli, yüzü yılların izlerini taşıyan ve görünüşe göre sınırsız bir haklılık öfkesinden beslenen bir isim. Mükemmel, titiz bir taktikçi; ama aynı zamanda inatçı, ters ve belki de biraz kendini beğenmiş.
OTORİTESİ TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL!
Bir de takım içi ilişkilere yaklaşımı var. İnsanların fikirlerini paylaştığı, elinde not defteri bulunan bir adamın — bir liderden ziyade konuşmayı yönlendiren bir kolaylaştırıcı gibi — başını sallayarak onları dinlediği bir grup terapisi seansı hayal edin. Tebrikler, az önce Jesus'un en kötü kabusunu gözünüzde canlandırdınız. Onun otoritesi tartışmaya açık değil. Bir gün dövme yaptırmaya karar verse, "Ya benim dediğim olur ya da kapı orada" sözü uygun bir motto olurdu.
Belki de her şeyin böyle gelişeceği başından belliydi. Bütün bu sorgulamalara ve yakıcı ilgiye rağmen, içindeki küçük bir parçanın bu durumdan keyif alıyor olması bile mümkün.
İÇİNDEN GELEN BİR ÖZGÜVENİ VAR!
Jesus, vasat bir futbolcuydu. Babasının 1940'larda forma giydiği Sporting'de başladı, ancak 12 farklı kulübe daha uğradığı, sürekli yer değiştirdiği bir kariyer geçirdi. Teknik direktörlük yolculuğunun ilk aşamaları da benzer bir çizgide ilerledi: Küçük kulüp Amora'yı Portekiz İkinci Ligi'ne çıkardı, ardından en üst ligin alt sıralarındaki kulüpler arasında gidip geldi.
Takdir görmesi nispeten geç oldu. Braga'yı UEFA Kupası'nda eleme turlarına taşıdıktan sonra, 2009'da Portekiz'in "üç büyüklerinden" birinde ilk fırsatını yakaladı. Benfica'daki ilk basın toplantısı kulüp tarihine geçti.
"Oyuncular, geçen sezon oynadıklarının iki katı kadar iyi oynayacak" dedi. "Hatta belki daha da iyi."
Bu sözler, Jesus'un bir yönünü ortaya koyuyordu: İçinden gelen özgüveni. Aynı gün, ilk antrenmanda oyuncuları başka bir yönüyle tanıştı. Jesus, öğleden sonra güneşinin altında onlara tur attırdı. Bir süre sonra, genellikle su şişelerini aldıkları soğutucu kutunun yerinde olmadığını fark ettiler. Birkaç oyuncu doğrudan soyunma odasına yönelince Jesus, onlara küfürler savurdu. Verdiği mesaj neydi? Ne zaman su içebileceklerine yalnızca o karar verecekti. Her şeye yalnızca o karar verecekti.
"DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"
Jesus, 2014'te Sol gazetesine verdiği röportajda, "Bir kulübün içinde bana emir veren tek bir kişi vardır: Başkan" dedi. "Başka hiç kimse. Buna izin vermem."
Benfica, Jesus'un ilk sezonunda beş yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Jesus 2015'te ayrıldığında takım, iki lig şampiyonluğu daha, bir Portekiz Kupası ve beş Lig Kupası kazanmıştı. Bu başarı, Jesus'u kulübün simgelerinden biri hâline getirdi ve özgüvenini daha da pekiştirdi.
Aynı Sol röportajında, "Dünyanın en iyi teknik direktörü olduğumu düşünüyorum" dedi. Bu söz, genel tavrıyla hiç de çelişmiyordu.
Jesus'un ilgi çekici yönlerinden biri, kendisini ne ölçüde kendi başına yetiştirmiş olması. Kendisini hiçbir zaman belirli bir teknik direktörlük geleneğinin içinde konumlandırmadı. Fikirlerinin kendi içinden geldiğini söylemeyi seviyor ve kendisini sık sık bir ressama benzetiyor.
"OKUMAZ, KALBİNİN MANTIĞINI İZLER"
2020'de Fox Sports Brasil'e verdiği röportajda, "Bazıları yalnızca başkalarının yaptıklarını kopyalar" dedi. "Tanrı bana bir yaratıcı olma fırsatı verdi."
Bu, kendisini yücelten bir böbürlenme gibi gelebilir. Ancak onu tanıyanlar, bu sözlerde gerçeklik payı olduğunu söylüyor.
Benfica'da Jesus'la çalışan uzman Manuel Sergio, 2015'te Exame dergisine, "Hiç kimseyi incelemedi" dedi. "Okumaz. UEFA'nın teknik direktör toplantılarına gider ve hiçbir şey öğrenmediğini hisseder. Kalbinin mantığını izler."
Kalbi, Benfica'nın ardından onu Sporting'e götürdü. Oradaki hayal kırıklığı yaratan dönem, itibarını biraz zedeledi. Suudi Arabistan'da Al Hilal'e geçişi de, orada bir yerel şampiyonluk daha kazanmasına rağmen, benzer bir etki yarattı. Ancak 2019'da Brezilya devi Flamengo'nun başına geçip aynı yıl lig ve Libertadores şampiyonluklarıyla tarihî bir duble yapınca gerçek anlamda yeniden yükselişe geçti.
Brezilya'nın Jesus'a âşık olduğunu söylemek abartı olmaz. Cesur, yoğun ve modern taktikleri, ülkenin yıllardır gördüğü en iyi futbollardan bazılarını ortaya çıkardı. Yerel basının sevdiği, yürüyen, göz kırpan bir alıntı makinesiydi. Oyuncuları da ona hayrandı. Ayrıntılara olan takıntısının ve antrenman sahasındaki ustalığının Brezilya futbolu için yeni bir şey olduğunu kısa sürede anladılar.
Kaleci Diego Alves, Kasım 2019'da, "Seviyemizi yükseltti" dedi. "Günün 24 saati futbolu düşünüyor. Mükemmelliğe ulaşmak için çabalamamızı istiyor."
"BURADA TEK YETKİLİ BENİM!"
Jesus'un kişiliği her zaman herkesin hoşuna gitmedi.
Benfica'dan eski bir çalışma arkadaşı, Estadio da Luz'daki ilk döneminin sonunda onu "At gözlüklü" diye tanımladı. Jesus, Brezilya macerasının ardından buraya daha az başarılı bir dönem için geri döndü.
"Bütün dünyanın kendi etrafında döndüğünü ve hiç kimseden öğrenecek bir şeyi olmadığını düşünüyor."
Farklı kulüplerde takımın önde gelen oyuncularıyla anlaşmazlıklar yaşadı. Bu anlaşmazlıklara genellikle basına verdiği iğneleyici açıklamalar eşlik etti.
Jesus, 2012-13 sezonunda Benfica orta saha oyuncusu Carlos Martins hakkında, "Onu seçmek isteseydim seçerdim" dedi.
Sporting'de Cezayirli forvet Islam Slimani ile yaşadığı tartışma, daha da gösterişli bir çıkışla sona erdi. Jesus, "Slimani'nin söylediklerinin hiçbir değeri yok" dedi. "Burada yetkili benim. İnsanlar, midelerini bulandırsa bile kararlarıma uymak zorunda. Mide bulantıları için onlara hap alabilirim."
O GÜNKÜ SÖZ, BUGÜN DAHA ANLAMLI
Portekiz Futbol Federasyonu, sürekli kazanan Jesus'u ve vizyoner Jesus'u göreve getirirken, Jesus'un bu yönünü de göreve getirdiğini biliyordu. Temmuz ayındaki ilk basın toplantısında, "Hiç kimsenin karşısında durmaktan korkmayacağını" söyledi. O dönemde hafifçe kaş kaldırılmasına yol açan bu söz, artık son derece yüklü bir anlam taşıyor.
Son yedi günde yaşananlar kaçınılmaz mıydı? Portekiz'in karar vericileri, Jesus ile Ronaldo'nun Al Nassr'da birlikte geçirdiği dönemi örnek gösterebilirdi. Bu dönem uyumlu geçmiş ve Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonluğu getirmişti. Ronaldo, geçen hafta Jesus'un Portekiz'in başındaki ilk maçında, Galler karşısında ilk 11'de yer aldı. Kampı öfkeyle terk etmemiş olsaydı perşembe gecesi Danimarka karşısında da pekâlâ ilk 11'de başlayabilirdi. Jesus, Norveç maçından önce ve sonra Ronaldo hakkında bu kadar çok soruya cevap vermek zorunda kalmaktan biraz rahatsız görünüyordu. Ancak bir iç savaş çıkarmaya hevesli olduğu izlenimini vermiyordu.
Jesus bir konuda suçluysa, bu yalnızca ilkelerine bağlı kalmak ve bunu yapma hakkını kamuoyu önünde savunmaktır.
RONALDO KARARINDAN PİŞMAN DEĞİL!
Açıklamalarından hangisinin Ronaldo'yu özellikle öfkelendirdiğini bilmiyoruz. Ancak çarşamba günü yapılan kritik basın toplantısının genel tonu, heyecan verici ölçüde pişmanlıktan uzaktı.
Jesus, "Hiçbir futbolcu benim fikirlerimi asla değiştiremeyecek" dedi. "Ne o ne de başka biri."
Bu durumun bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Danimarka'yı yendikten sonra oyunculara da bu konu soruldu.
BAŞBAKAN BİLE JESUS'U ARADI
Portekiz Başbakanı, Jesus'u çoktan aradı. Ronaldo'nun ülkesindeki konumu, meselenin ulusal kriz seviyesine ulaşmasını neredeyse garanti ediyor. Bir tür uzlaşma hâlâ mümkün olabilir.
Ancak geri adım atması gereken kişi Ronaldo. Ya bu olacak ya da Jesus çekip gidecek. Onun için orta yol yok. Böyle bir şey, savunduğu her şeye ihanet etmek olurdu.
Benfica'dan ilk ayrılışından birkaç ay sonra Jesus, GQ dergisinin Portekiz baskısının kapağında yer aldı. Smokin ve papyon takmıştı, pembe sakızla balon yapıyordu. Yaramaz, kendinden emin ve inanılmaz derecede havalı görünüyordu.
"Kimse Jesus'la uğraşmaya cüret edemez!"