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Borussia Dortmund'dan Niko Kovac'a yeni sözleşme

Borussia Dortmund, teknik direktörü Niko Kovac'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 17:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund'dan Niko Kovac'a yeni sözleşme
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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktörü Niko Kovac'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bild'de yer alan habere göre, Dortmund, 54 yaşındaki teknik adamın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istiyor. Borussia Dortmund ve Kovac arasında yeni sözleşme için anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Borussia Dortmund'un başında şu ana kadar 79 maçta görev alan Niko Kovac, 2.03 puan ortalaması yakaladı.

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