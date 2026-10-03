Borussia Dortmund'dan Niko Kovac'a yeni sözleşme

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktörü Niko Kovac'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'de yer alan habere göre, Dortmund, 54 yaşındaki teknik adamın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istiyor. Borussia Dortmund ve Kovac arasında yeni sözleşme için anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
Borussia Dortmund'un başında şu ana kadar 79 maçta görev alan Niko Kovac, 2.03 puan ortalaması yakaladı.
Borussia Dortmund'un başında şu ana kadar 79 maçta görev alan Niko Kovac, 2.03 puan ortalaması yakaladı.