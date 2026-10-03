Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı için kulüpten ihraç talebi!

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden ihracına yönelik başvuru süreci resmen başlatıldı! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen bazı Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerinin, geçtiğimiz günlerde kulüp disiplin kuruluna Acun Ilıcalı'nın üyelikten ihracına yönelik yaptığı başvuru üzerine süreç resmen başlatıldı.
Gelen başvuruları değerlendiren Disiplin Kurulu, Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili savunmasını talep etti.
İlgili tüzük hükümleri doğrultusunda Ilıcalı'nın savunmasını sunmasının ardından kurul, değerlendirmesini tamamlayarak hazırlayacağı tavsiye kararını Yönetim Kurulu'na iletecek. İhraç talebine ilişkin nihai kararı ise Yönetim Kurulu verecek.
Gelen başvuruları değerlendiren Disiplin Kurulu, Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili savunmasını talep etti.
İlgili tüzük hükümleri doğrultusunda Ilıcalı'nın savunmasını sunmasının ardından kurul, değerlendirmesini tamamlayarak hazırlayacağı tavsiye kararını Yönetim Kurulu'na iletecek. İhraç talebine ilişkin nihai kararı ise Yönetim Kurulu verecek.