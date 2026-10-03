Vincenzo Montella'nın 'sıfır puan' sonrası sözleri!

Sözlerini sürdüren İtalyan teknik adam, "Ben futbolu çok iyi bilirim. Daha iyi hazırlanacağız. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan teknik adam,ifadelerini kullandı.A Ligi'nde mücadele etmenin önemine değinen Montella,dedi.3 maçta sıfır puan alınmasıyla ilgili gelen soru üzerine Montella,şeklinde konuştu.İtalya karşılaşmasının ilk yarısındaki oyuna da değinen Montella,sözleriyle açıklamalarını tamamladı.Rakiplerin hataları affetmediğini vurgulayan Montella,şeklinde konuştu.Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:İstifa tezahüratları hakkında da konuşan Montella,değerlendirmesinde bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Montella,dedi.Taraftarların tepkilerini de değerlendiren Montella,sözlerini sarf etti.Barış Alper ve Arda Güler'in cezalı olması hakkında konuşan Montella,dedi.