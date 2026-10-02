Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı!

"Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; Ferhat Gündoğdu, "Hakem seçmeleri hangi esas ve kriterlere göre yapılır?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Müsabakalara yönelik atamalar bir önceki haftanın hakem performans değerlendirmeleri, hakemlerin fiziksel hazırlık durumları, eğitim faaliyetleri katılma durumları, fiziksel ve psikolojik sağlık durumları dikkate alınarak o hafta atanabilecek hakemlerden bir havuz oluşturulur. Bu havuzdaki hakemlerin bu haftaki maçlardaki takımların önceki maçlarda da o maçlarda performansları ve kabul görmüşlükleri dikkate alınarak bir ön çalışma yani taslak hazırlanır. Taslağın revize edilmesinin son bulunduğu an resmi olarak internet sayfasına konduğu andır. O ana kadar revize süresi devam eder. Bu revize süresinde salı günü Merkez Hakem Kurulu'nun ve REPU (Hakem Eğitim ve Performans Değerlendirme Kurulu) o haftaki 19 maç olan Süper Lig ve 1.Lig'teki maçı bütün kritik pozisyonlarını inceleyerek hakemlerin gözlemci raporlarını yansıyan ve yansımayan ekrana gelmeyen VAR merkezinde görüntülerini de dikkate alarak detaylı bir inceleme yapar.
Bu inceleme de VAR konuşmalarında hakemlerin maça hakimiyeti oyuncular ile diyalogları ve teknik alanda olan diyalogları gibi pek çok kişisel yetkinlik incelenir. Bir yandan ertesi haftaya yani planlama yapılacak haftaya hazırlık yapılırken bir yandan da hakemlerin gelişimi takip edilerek raporlanır. Salı akşamı bu sayılan değerlendirmeler bütün pozisyonların hatalı ve doğru şekilde ayrılmış bir şekilde raporlama yapılır. Çarşamba günü öğleye kadar yapılan taslak çalışma hakem işleri müdürlüğündeki kontrol programları sayesinde atamadaki hatalar sorgulanır. Daha önce de söylediğim gibi bu devamlı bir süreçtir. Programın verdiği bu hatalar düzeltilerek taslak revize edilir. Örnek olarak hakem yardımcı hakemler veya dördüncü hakemin herhangi birinin memleketi o takımlardan biri olabilir veya o takımın bir sonraki oynayacağı maçın takımının memleketi ile çakışmamasına da bakılır. Aynı zamanda sosyal medya gibi açık kaynaklarda muhtemel sorun alanları hakemler özelinde takip edilir. Çünkü Türkiye Futbol Ligleri 19 Süper Lig ve 1.Lig maçından ibaret değil 180 civarında diğer profesyonel ve bölgesel maçları ve yine amatör müsabakalar oynanmaktadır. Bütün örgü yukarıdan başlanarak aşağıya doğru indiği için yukarıdaki taslak değiştikçe aşağıya doğru hakem ve atama listelerinde bir takım değişiklik yapılır.
Kaldı ki bir hakem hakemlik tabiatı gereği aldığı maçı hiçbir zaman iade etmeyip maç ile ilgili bir problemi varsa saklamayı tercih edebilir. Maç sonrasında hakemin birebir yaşadığı olaylar sosyal medya üzerinden araştırılır. Bütün bunlardan sonra ben ve MHK sorumlu ilgililerce taslak gözden geçirilir. Gözümüzden kaçan programların gözden kaçırdığı hususlar varsa dikkat edilir ve gerekirse revize edilir. Çarşamba öğleden sonra yani 13:00 saati sıralarında bu işlemlerin hepsinin tamamlanması ve tebligata geçilmesi hedeflenir. Tamamlandıktan sonra bütün kontroller tebligata başlanır hakemin kendisine tebliğ edilir ve bu durum FYS (Futbol Yönetim Sistemi) üzerinden mesaj olarak hakeme bildirilir. Hakem tebligata aldıktan sonra yardımcı ve dördüncü hakemlerine maçı bildirmek zorundadır. Ancak halen atama resmileşmemiş durumdadır. Hakemlere verilen talimat ile maçın tebliğatını hakem aldıktan sonra kendisi ve ekibi ile ilgili MHK ve programın tespit edemediği ancak hakemin kendisince sorun yaşadığı bir konu varsa bizzat kendisi tarafından MHK Başkanı'nı arayarak bilgi verir. İki seneki görevim boyunca bu şekilde iki veya üç kez bu safha da atama değişikliği yapılmıştır. Burada tebliğ edilmiş atamaların özenli bir şekilde değiştirilmesi zorlu bir süreç olarak devam edebilir. Çözüp bulunarak nihai atama tebliğ edildikten sonra hakemler seyahat planlamalarına geçerler. Perşembe günü saat 12:00 e kadar yönetimin yani TFF onayı ve bu yapılan değişikliklerin gerekçeleri açıklanıp onay alındıktan sonra perşembe günü saat 12:00 belirtilen saate web sayfasına konulduğu an resmileşmiş olabilir. Bu süreçte web sayfasında yayınlanacağı ana kadar TFF yönetiminin MHK göremediği veya değerlendirilmediği bir hususu bildirmesi üzerine değişiklikte yapılabilir. MHK bütün diğer görevlerinde olduğu gibi bu görevde de nihai karar her zaman Türkiye Futbol Federasyonun kararına aittir. Merkez Hakem Kurulu önerme yapar."
"HAKEMLER NASIL YÜKSELİR?"
Ferhat Gündoğdu, "Hakemlerin meslekte yükselmeleri ne şekilde gerçekleşmektedir? Kariyer başlangıcından en üst klasmana yükselmeye kadar olan süreç hakkında detaylı bilgi veriniz." sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Hakemlerin meslekte yükselmeleri yıl içerisindeki saha performansları yani gözlemci rapor notları, eğitime katılım durumları, yabancı dil bilgileri, fiziksel atletik testlerdeki aldıkları dereceler, sağlık durumları, eğitim durumları, mesleki durumları ve yaş durumları dikkate alınarak merkez hakem kurulunun verdiği yetki çerçevesinde hakemlikte terfi veya tenzili gerçekleşir. Buradaki terfi ve tenzildeki kriterler merkez hakem kurulunun talimatında belirtilir.
Aday hakem kursunu tamamlayınca iki yıl içerisinde aday hakemin 5 müsabakada görev alarak olumlu gözlemci raporları alarak il hakemliğine gerekli sınavları geçmesi kaydı ile il hakemliğine terfi eder. En az iki yıl amatör kümelerde ve okul maçlarında başarı durumuna göre görev alır. İki yılın sonunda çok başarılı ise il hakem kurulları bölgesel klasmanlara terfi için aday listesi belirleyerek hakem işleri müdürlüğüne gönderir.
Yapılan sınavlardan başarıyla geçmesi durumunda bölgesel hakem statüsü kazanır. Yine en az iki yıl bölgesel liglerde görev alır. Aynı kriterlerde başarılı olması durumunda yine en az iki yıl sonunda klasmanı hakemliğine terfi eder. Klasman hakemi olarak öncelikle üçüncü liglerde başarılı olması durumunda ikinci liglerde müsabakalarda görev almaya başlar. Bu süreçte en az iki yıldır. Başarılı olması durumunda üst klasman hakem kadrolarına terfi için terfi kurslarına çağırılırlar. Kurslarda başarılı olanlar hakemliğin en üst ulusal klasmanı mertebesine erişmiş olurlar. Bu klasmanların tamamındaki terfi ve tenzil için onay yetkisi TFF yönetimine aittir."
"KLASMAN BELİRLEME LİSTESİ..."
Ferhat Gündoğdu, "08.03.2022 tarihinde TFF Resmi Sitesinde yayımlanan klasman belirleme listesi ne amaçla ve ne şekilde yapılmıştır. Sezon başı veya devre arasına denk gelmeyen bu dönemde bu kararın alınmasının sebebi nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"08.03.2022 tarihinde yayınlanan klasman belirleme listesi ben göreve başlamadan önce yaklaşık olarak 4 ay önce talimatta yapılan değişiklik ile senede iki kez olan klasman belirleme yetkisi senede dört keze çıkarılmıştır. Klasman belirleme yetkisinin verildiği ve MHK talimatının buna yönelik olarak değiştirildiği güncel talimata göre yapılmıştır. Bu sorulan soruya açıkça anlaşılır cevap için o günkü durumu izah etmek gerekir. Hatırlanırsa 2021 yılı içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Mart ayı içerisinde Türkiye'nin dört büyük kulübünün başkanları ve kulüpler birliği başkanı ulusal medya kanalında canlı yayın programına katıldılar. O günlerde çok sık hakemlerin kasıtlı kötü maçlar yönettikleri aynı isimlerin devamlı hakemlik yaptığı ve bu maçlara atandığı, baba-oğul ve akraba hakemliğin artık futbola zarar verdiği, hakemliğin mevcut yapısının değiştirilerek gençleştirme yapılması gerektiği ve hakemlerin değiştirilmesi gerektiği her gün bunun üzerine programlar yapılmaktaydı. Hatta bazı hakemlerin özellikle bazı il takımlarının müsabakalarında kasıtlı kötü yönetim gösterdikleri yönünde söylemler bulunmaktaydı. İşte bu programda bu dört büyük başkanın program boyunca konuştukları konular oldu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine bu yönde taleplerini ilettiklerini beyan etiler. O zamanlardaki kamuoyunun o dönemki gündem maddesi yukarıda beyan etmiş olduğum konulardır.
Görev için dönemin Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından MHK başkanı olmam için görüşme daveti aldığımda benimle yaptıkları ilk toplu görüşmede; "yukarıdaki sayılan kulüp başkanlarının sıraladığı konuları ve kamuoyundaki gündem konuları bana hatırlattılar ve kesinlikle hakemlik sisteminde bir revize ve hakemlerin gençleştirilmesini istediklerini, asla ve asla baba-oğul ve akraba hakemliği istemediklerini ve kulüplerin bu yöndeki isteklerini yerine getireceklerini ve yani bir yenilik istediklerini söylediler. Benim cevabım şu oldu; bana soru olarak bunu yapabilecek misin sorusu üzerine hakem eğitimi kısmı ve yetiştirme kısmı ile ilgili yeterince tecrübeye sahip olduğumu ve yapabileceğimi ancak vicdani kararlar gerektireceğinden gerek hakemlerin mevcut performansları ve mesleki geçmişleri dikkat alınarak kamuoyundaki kabul görme durumları hususunda beynim ve kalbimin bunu ispat etmesi için bana süre verin, gözlemleri yapayım değerlendirmelerimi size önereyim şeklinde beyanda bulunmuştum. Yine o günlerde yani göreve başladığım günlerde benden önceki Merkez Hakem Kurulunun başkanının VAR odasında tespit ettiği bir olay ile ilgili hazırladığı rapor sonucuna göre dört VAR hakeminin bundan sonraki süreçte görev yapmayacağı yönünde karar alındığı da iletildi. Yani göreve başladığımda bu dört VAR hakemi görev yapamayacaktı bizzat TFF yönetimince bana bildirildi.
Yine ayrıca baba-oğul akraba hakemlik adı ile hazırlanmış bir sayfalık hakem listesi altına da iki tane el yazısı ile eklenmiş iki hakem ismi bir evrakla bunlar Merkez Hakem Kuruluna iletildi. Bu isimlerin görev yapmayacağı yönetimin kararı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından bildirildi.
Göreve başladıktan hemen sonra yukarıda Türkiye Futbol Federasyonu yönetimince amacı bildirilen değişiklik ve gençleştirme için üç ay boyunca hakemlerin yaş durumları, yıpranmışlıkları, kamuoyunun üzerlerinde yarattıkları tesir, baba-oğul ve akraba hakemlik durumu dikkate alınarak mevcut performansları da takip edilerek bir öneri listesi hazırlanmıştır. Bir yandan ligler devam ettiği için hakem sayısı da kısıtlı olduğundan bu hakemlere de bu süreçte görev verilmeye devam edildi. Hazırlanan öneri listesi 01.03.2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu başkan (Nihat ÖZDEMİR) ve yöneticilerine sunuldu. İki konu görüşüldü; listenin uygunluğu ve talimatlara uygun olup olmadığı aynı zamanda zamanlaması, bir hafta üst yönetimin değerlendirme süreci devam etti. Bu dönemde ben sadece Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin kararını bekledim. 08.03.2022 sabah saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının odasına davet edildim. Odada TFF'de hazır bulunan bazı yönetim
kurulu üyeleri ve yöneticileri, genel sekreter ve ben bulunuyordum. O dönemin başkanı olan Nihat ÖZDEMİR her birine durumu tekrar izah etti olmayanları tek tek telekonferans ile ses dışarıya açık olarak arayarak anlattı ve son kez onaylarını aldı. Ben her ne kadar hukuk kurulundan görüş alsam da bizzat federasyon başkanımızın ve yönetiminin bizzat hukuk kurul başkanından duymaları için odaya çağırmalarını istedim. O dönemin hukuk müşaviri olan Hazar AKİL davet edildi ve başkan tekrar konuyu izah ederek anlattı kendisi de haberi olduğunu değerlendirdiğini, bu konuda TFF'nin yetkisi olduğunu bizzat masada söyledi. Bunun üzerine Başkan Nihat ÖZDEMİR "hayırlı olsun tebligatı web sayfasında yayınlayın" şeklinde talimat verdi.
08.03.2022 kararlarının alınış amacı ve şekli yukarıda beyan ettiğim şekilde olmuştur.
Televizyondaki beyanım bahse konu hakemlerin yaş durumları, yıpranmışlıkları, kamuoyunun üzerlerinde yarattıkları tesir, baba-oğul ve akraba hakemlik durumlarının ligde ve müsabaka performansları yaratacağı etki ile birlikte değerlendirildiğinde TFF yönetimi, kamuoyunun ve kulüpler birliğinin beklenti ve istekleri ile birebir örtüştüğü, sene sonunu beklemenin TFF yönetimince uygun görülmemesinden dolayı durumun aciliyet yönünde bir niyet göstermektedir. Sene sonunda yapılması durumunda en az 1 yıl daha vakit kaybedileceği değerlendirilerek söylenmiştir. Türk hakemliğinin gençleştirilmesi adına o gün için en hızlı kararının en hayırlısı olacağı düşünülmüştür. Ancak bu liste dışı bırakılan hakemlerinde geçmiş tecrübelerinden farklı alanlarda faydalanabilmek için (gözlemcilik, eğitimcilik vb.) kendilerine tebligat gönderildi. Ancak rağbet göstermediler.
AHMET ÇAKAR VE ERMAN TOROĞLU
"Ali TUNA ifadesinin bir bölümünde; "FERHAT GÜNDOĞDU'nun, 2025 Haziran ayında Riva'da yapılan üst klasman hakem/yardımcı hakem terfi kursunda, bazı hakemlerin notlarını değiştirip yükselttiğini, Bu şekilde resmi belgelerde oynama ve tahrifat yaptığını, Eski hakem ve yorumcular Erman TOROĞLU ile Ahmet ÇAKAR'ın, FERHAT GÜNDOĞDU'yu değişik tarihlerde defaatle arayarak, maçlara atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini ve FERHAT GÜNDOĞDU'nun da bu taleplere "Tabii efendim, not alıyorum" diyerek uyduğunu ve hakem atamalarını bu iki hakem eskisinin talimatı doğrultusunda yaptığını duydum. Bu iddia müsabaka sonucu etkilemeye yönelik bir eylemdir. Yine bazı kulüp başkanlarının MHK başkanını maçlardan önce arayıp telefonla konuştuğunu bu ve benzeri taleplerde bulunduğu, Yine hakemleri de sesli facetime ve sesli whatsapp araması üzerinden maçtan önce çok kez aradığını söylemiştir. MHK başkanının sürekli olarak aramalarını normal arama üzerinden yapmaması yukarıda belirttiğim arama yöntemlerini kullanması hayatın olağan akışına aykırıdır." şeklinde beyanda bulunmuştur.
Ahmet ÇAKAR ve Erman TOROĞLU isimli şahıslarla olan tanışıklığınız ve iş, ticari, sosyal hayat bakımından ilişkiniz olup olmadığı hakkında ifadenizi veriniz." sorusuna ise Ferhat Gündoğdu şu cevabı verdi:
"Her iki isimle de eski hakem büyükleri olmaları sebebi ile tanışıklığım vardır. Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Sosyal hayat bakımından ise her ikisini riva da yapılan basın toplantısına davet ederek öncesinde bir defa toplu olarak yemek yenmiştir. Şahıslarla başkaca herhangi bir sosyal hayatım yoktur. Yukarıdaki ifadelerin hepsi duyum ve dedikodu üzerine verilen ifadelerdir, bu konuda yasal haklarımı arayacağım."
MASAK SORUSUNA CEVAP
"MASAK ham verileri üzerinden yapilan incelemelerde; TFF, TFFHGD veya futbol/hakemlik camiasi içerisinde görev yapan kisilerle para transferlerinizin bulundugu tespit edilmistir.
Bu transferler; hakem görevlendirmesi, klasman yükselmesi, terfi, müsabaka sonucu veya başka bir sportif/idari karar karsiliginda yapilmis midir? Boyle bir talep veya teklif size iletilmis midir?" sorusu üzerine...
- Ferhat Gündoğdu: "Kesinlikle böyle bir şey yoktur."
"294 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ..."
"Hesaplarınıza TFF'den 2017-2026 yılları arasında 192 işlemde toplam 9.672.158,72 TL, ayrica "TFF" aciklamasi/unvaniyla 2017- 2020 yillan arasinda 80 islemde toplam 92.674,25 TL para girisi bulundugu gorülmektedir.
Bu ödemelerin her birinin mahiyeti nedir? Maas, huzur hakki, harcirah, görev ücreti veya baska bir ödeme kapsaminda mı gerceklestirilmistir? Dayanak belgelerini ibraz edebilir misiniz?" sorusu üzerine...
- Ferhat Gündoğdu: "Tamamı huzur hakkı, görev ücreti ve harcırah kapsamında gerçekleşmiştir. Dayanak belgelerinin tamamı TFF kayıtlarında mevcuttur."
"Yapılan ham veri incelemesinde 2007-2026 yılları arasındaki finansal hareketlerinizin incelendiği; toplam 5.773 para çıkışı işleminde 294.116.419 TL, toplam 3.620 para girişi işleminde ise 258.289.170 TL tutarında işlem bulunduğu görülmektedir. Söz konusu para hareketlerinin genel kaynağı ve mahiyeti nedir?" sorusu üzerine...
- Ferhat Gündoğdu: "Bu 19 yıl içerisinde yukarıda belirttiğim resmi gelirlerim ile subay olarak görev yaptığım süre içerisinde aldığım maaşlar, emeklilik ikramiyesi, OYAK ikramiyesi, TFF görevlerim nedeni ile huzur haklarım, hakem/gözlemci ödemelerim, Türk Eğitim Derneğinde çalıştığım süreler içerisinde aldığım maaşlar ile hesabıma giriş ve çıkış yapan bütün tutarlar, iki defa araba ve ev alım satımı ve bir defa da arsa alım gibi tamamı resmi olan işlemlerin para giriş çıkış trafiklerinin toplam meblağını ifade ettiğini düşünmekteyim. Hesap hareketlerimin tamamı kaynağı belli ve resmidir ancak sorunun kaynağını teyit etme imkânım bulunmamakla birlikte 294 Milyon TL'lik işlem hacminin benim gelirime göre verilerin hatalı olabileceğini düşünüyorum."
"Müsabakalara yönelik atamalar bir önceki haftanın hakem performans değerlendirmeleri, hakemlerin fiziksel hazırlık durumları, eğitim faaliyetleri katılma durumları, fiziksel ve psikolojik sağlık durumları dikkate alınarak o hafta atanabilecek hakemlerden bir havuz oluşturulur. Bu havuzdaki hakemlerin bu haftaki maçlardaki takımların önceki maçlarda da o maçlarda performansları ve kabul görmüşlükleri dikkate alınarak bir ön çalışma yani taslak hazırlanır. Taslağın revize edilmesinin son bulunduğu an resmi olarak internet sayfasına konduğu andır. O ana kadar revize süresi devam eder. Bu revize süresinde salı günü Merkez Hakem Kurulu'nun ve REPU (Hakem Eğitim ve Performans Değerlendirme Kurulu) o haftaki 19 maç olan Süper Lig ve 1.Lig'teki maçı bütün kritik pozisyonlarını inceleyerek hakemlerin gözlemci raporlarını yansıyan ve yansımayan ekrana gelmeyen VAR merkezinde görüntülerini de dikkate alarak detaylı bir inceleme yapar.
Bu inceleme de VAR konuşmalarında hakemlerin maça hakimiyeti oyuncular ile diyalogları ve teknik alanda olan diyalogları gibi pek çok kişisel yetkinlik incelenir. Bir yandan ertesi haftaya yani planlama yapılacak haftaya hazırlık yapılırken bir yandan da hakemlerin gelişimi takip edilerek raporlanır. Salı akşamı bu sayılan değerlendirmeler bütün pozisyonların hatalı ve doğru şekilde ayrılmış bir şekilde raporlama yapılır. Çarşamba günü öğleye kadar yapılan taslak çalışma hakem işleri müdürlüğündeki kontrol programları sayesinde atamadaki hatalar sorgulanır. Daha önce de söylediğim gibi bu devamlı bir süreçtir. Programın verdiği bu hatalar düzeltilerek taslak revize edilir. Örnek olarak hakem yardımcı hakemler veya dördüncü hakemin herhangi birinin memleketi o takımlardan biri olabilir veya o takımın bir sonraki oynayacağı maçın takımının memleketi ile çakışmamasına da bakılır. Aynı zamanda sosyal medya gibi açık kaynaklarda muhtemel sorun alanları hakemler özelinde takip edilir. Çünkü Türkiye Futbol Ligleri 19 Süper Lig ve 1.Lig maçından ibaret değil 180 civarında diğer profesyonel ve bölgesel maçları ve yine amatör müsabakalar oynanmaktadır. Bütün örgü yukarıdan başlanarak aşağıya doğru indiği için yukarıdaki taslak değiştikçe aşağıya doğru hakem ve atama listelerinde bir takım değişiklik yapılır.
Kaldı ki bir hakem hakemlik tabiatı gereği aldığı maçı hiçbir zaman iade etmeyip maç ile ilgili bir problemi varsa saklamayı tercih edebilir. Maç sonrasında hakemin birebir yaşadığı olaylar sosyal medya üzerinden araştırılır. Bütün bunlardan sonra ben ve MHK sorumlu ilgililerce taslak gözden geçirilir. Gözümüzden kaçan programların gözden kaçırdığı hususlar varsa dikkat edilir ve gerekirse revize edilir. Çarşamba öğleden sonra yani 13:00 saati sıralarında bu işlemlerin hepsinin tamamlanması ve tebligata geçilmesi hedeflenir. Tamamlandıktan sonra bütün kontroller tebligata başlanır hakemin kendisine tebliğ edilir ve bu durum FYS (Futbol Yönetim Sistemi) üzerinden mesaj olarak hakeme bildirilir. Hakem tebligata aldıktan sonra yardımcı ve dördüncü hakemlerine maçı bildirmek zorundadır. Ancak halen atama resmileşmemiş durumdadır. Hakemlere verilen talimat ile maçın tebliğatını hakem aldıktan sonra kendisi ve ekibi ile ilgili MHK ve programın tespit edemediği ancak hakemin kendisince sorun yaşadığı bir konu varsa bizzat kendisi tarafından MHK Başkanı'nı arayarak bilgi verir. İki seneki görevim boyunca bu şekilde iki veya üç kez bu safha da atama değişikliği yapılmıştır. Burada tebliğ edilmiş atamaların özenli bir şekilde değiştirilmesi zorlu bir süreç olarak devam edebilir. Çözüp bulunarak nihai atama tebliğ edildikten sonra hakemler seyahat planlamalarına geçerler. Perşembe günü saat 12:00 e kadar yönetimin yani TFF onayı ve bu yapılan değişikliklerin gerekçeleri açıklanıp onay alındıktan sonra perşembe günü saat 12:00 belirtilen saate web sayfasına konulduğu an resmileşmiş olabilir. Bu süreçte web sayfasında yayınlanacağı ana kadar TFF yönetiminin MHK göremediği veya değerlendirilmediği bir hususu bildirmesi üzerine değişiklikte yapılabilir. MHK bütün diğer görevlerinde olduğu gibi bu görevde de nihai karar her zaman Türkiye Futbol Federasyonun kararına aittir. Merkez Hakem Kurulu önerme yapar."
"HAKEMLER NASIL YÜKSELİR?"
Ferhat Gündoğdu, "Hakemlerin meslekte yükselmeleri ne şekilde gerçekleşmektedir? Kariyer başlangıcından en üst klasmana yükselmeye kadar olan süreç hakkında detaylı bilgi veriniz." sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Hakemlerin meslekte yükselmeleri yıl içerisindeki saha performansları yani gözlemci rapor notları, eğitime katılım durumları, yabancı dil bilgileri, fiziksel atletik testlerdeki aldıkları dereceler, sağlık durumları, eğitim durumları, mesleki durumları ve yaş durumları dikkate alınarak merkez hakem kurulunun verdiği yetki çerçevesinde hakemlikte terfi veya tenzili gerçekleşir. Buradaki terfi ve tenzildeki kriterler merkez hakem kurulunun talimatında belirtilir.
Aday hakem kursunu tamamlayınca iki yıl içerisinde aday hakemin 5 müsabakada görev alarak olumlu gözlemci raporları alarak il hakemliğine gerekli sınavları geçmesi kaydı ile il hakemliğine terfi eder. En az iki yıl amatör kümelerde ve okul maçlarında başarı durumuna göre görev alır. İki yılın sonunda çok başarılı ise il hakem kurulları bölgesel klasmanlara terfi için aday listesi belirleyerek hakem işleri müdürlüğüne gönderir.
Yapılan sınavlardan başarıyla geçmesi durumunda bölgesel hakem statüsü kazanır. Yine en az iki yıl bölgesel liglerde görev alır. Aynı kriterlerde başarılı olması durumunda yine en az iki yıl sonunda klasmanı hakemliğine terfi eder. Klasman hakemi olarak öncelikle üçüncü liglerde başarılı olması durumunda ikinci liglerde müsabakalarda görev almaya başlar. Bu süreçte en az iki yıldır. Başarılı olması durumunda üst klasman hakem kadrolarına terfi için terfi kurslarına çağırılırlar. Kurslarda başarılı olanlar hakemliğin en üst ulusal klasmanı mertebesine erişmiş olurlar. Bu klasmanların tamamındaki terfi ve tenzil için onay yetkisi TFF yönetimine aittir."
"KLASMAN BELİRLEME LİSTESİ..."
Ferhat Gündoğdu, "08.03.2022 tarihinde TFF Resmi Sitesinde yayımlanan klasman belirleme listesi ne amaçla ve ne şekilde yapılmıştır. Sezon başı veya devre arasına denk gelmeyen bu dönemde bu kararın alınmasının sebebi nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"08.03.2022 tarihinde yayınlanan klasman belirleme listesi ben göreve başlamadan önce yaklaşık olarak 4 ay önce talimatta yapılan değişiklik ile senede iki kez olan klasman belirleme yetkisi senede dört keze çıkarılmıştır. Klasman belirleme yetkisinin verildiği ve MHK talimatının buna yönelik olarak değiştirildiği güncel talimata göre yapılmıştır. Bu sorulan soruya açıkça anlaşılır cevap için o günkü durumu izah etmek gerekir. Hatırlanırsa 2021 yılı içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Mart ayı içerisinde Türkiye'nin dört büyük kulübünün başkanları ve kulüpler birliği başkanı ulusal medya kanalında canlı yayın programına katıldılar. O günlerde çok sık hakemlerin kasıtlı kötü maçlar yönettikleri aynı isimlerin devamlı hakemlik yaptığı ve bu maçlara atandığı, baba-oğul ve akraba hakemliğin artık futbola zarar verdiği, hakemliğin mevcut yapısının değiştirilerek gençleştirme yapılması gerektiği ve hakemlerin değiştirilmesi gerektiği her gün bunun üzerine programlar yapılmaktaydı. Hatta bazı hakemlerin özellikle bazı il takımlarının müsabakalarında kasıtlı kötü yönetim gösterdikleri yönünde söylemler bulunmaktaydı. İşte bu programda bu dört büyük başkanın program boyunca konuştukları konular oldu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine bu yönde taleplerini ilettiklerini beyan etiler. O zamanlardaki kamuoyunun o dönemki gündem maddesi yukarıda beyan etmiş olduğum konulardır.
Görev için dönemin Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından MHK başkanı olmam için görüşme daveti aldığımda benimle yaptıkları ilk toplu görüşmede; "yukarıdaki sayılan kulüp başkanlarının sıraladığı konuları ve kamuoyundaki gündem konuları bana hatırlattılar ve kesinlikle hakemlik sisteminde bir revize ve hakemlerin gençleştirilmesini istediklerini, asla ve asla baba-oğul ve akraba hakemliği istemediklerini ve kulüplerin bu yöndeki isteklerini yerine getireceklerini ve yani bir yenilik istediklerini söylediler. Benim cevabım şu oldu; bana soru olarak bunu yapabilecek misin sorusu üzerine hakem eğitimi kısmı ve yetiştirme kısmı ile ilgili yeterince tecrübeye sahip olduğumu ve yapabileceğimi ancak vicdani kararlar gerektireceğinden gerek hakemlerin mevcut performansları ve mesleki geçmişleri dikkat alınarak kamuoyundaki kabul görme durumları hususunda beynim ve kalbimin bunu ispat etmesi için bana süre verin, gözlemleri yapayım değerlendirmelerimi size önereyim şeklinde beyanda bulunmuştum. Yine o günlerde yani göreve başladığım günlerde benden önceki Merkez Hakem Kurulunun başkanının VAR odasında tespit ettiği bir olay ile ilgili hazırladığı rapor sonucuna göre dört VAR hakeminin bundan sonraki süreçte görev yapmayacağı yönünde karar alındığı da iletildi. Yani göreve başladığımda bu dört VAR hakemi görev yapamayacaktı bizzat TFF yönetimince bana bildirildi.
Yine ayrıca baba-oğul akraba hakemlik adı ile hazırlanmış bir sayfalık hakem listesi altına da iki tane el yazısı ile eklenmiş iki hakem ismi bir evrakla bunlar Merkez Hakem Kuruluna iletildi. Bu isimlerin görev yapmayacağı yönetimin kararı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından bildirildi.
Göreve başladıktan hemen sonra yukarıda Türkiye Futbol Federasyonu yönetimince amacı bildirilen değişiklik ve gençleştirme için üç ay boyunca hakemlerin yaş durumları, yıpranmışlıkları, kamuoyunun üzerlerinde yarattıkları tesir, baba-oğul ve akraba hakemlik durumu dikkate alınarak mevcut performansları da takip edilerek bir öneri listesi hazırlanmıştır. Bir yandan ligler devam ettiği için hakem sayısı da kısıtlı olduğundan bu hakemlere de bu süreçte görev verilmeye devam edildi. Hazırlanan öneri listesi 01.03.2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu başkan (Nihat ÖZDEMİR) ve yöneticilerine sunuldu. İki konu görüşüldü; listenin uygunluğu ve talimatlara uygun olup olmadığı aynı zamanda zamanlaması, bir hafta üst yönetimin değerlendirme süreci devam etti. Bu dönemde ben sadece Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin kararını bekledim. 08.03.2022 sabah saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının odasına davet edildim. Odada TFF'de hazır bulunan bazı yönetim
kurulu üyeleri ve yöneticileri, genel sekreter ve ben bulunuyordum. O dönemin başkanı olan Nihat ÖZDEMİR her birine durumu tekrar izah etti olmayanları tek tek telekonferans ile ses dışarıya açık olarak arayarak anlattı ve son kez onaylarını aldı. Ben her ne kadar hukuk kurulundan görüş alsam da bizzat federasyon başkanımızın ve yönetiminin bizzat hukuk kurul başkanından duymaları için odaya çağırmalarını istedim. O dönemin hukuk müşaviri olan Hazar AKİL davet edildi ve başkan tekrar konuyu izah ederek anlattı kendisi de haberi olduğunu değerlendirdiğini, bu konuda TFF'nin yetkisi olduğunu bizzat masada söyledi. Bunun üzerine Başkan Nihat ÖZDEMİR "hayırlı olsun tebligatı web sayfasında yayınlayın" şeklinde talimat verdi.
08.03.2022 kararlarının alınış amacı ve şekli yukarıda beyan ettiğim şekilde olmuştur.
Televizyondaki beyanım bahse konu hakemlerin yaş durumları, yıpranmışlıkları, kamuoyunun üzerlerinde yarattıkları tesir, baba-oğul ve akraba hakemlik durumlarının ligde ve müsabaka performansları yaratacağı etki ile birlikte değerlendirildiğinde TFF yönetimi, kamuoyunun ve kulüpler birliğinin beklenti ve istekleri ile birebir örtüştüğü, sene sonunu beklemenin TFF yönetimince uygun görülmemesinden dolayı durumun aciliyet yönünde bir niyet göstermektedir. Sene sonunda yapılması durumunda en az 1 yıl daha vakit kaybedileceği değerlendirilerek söylenmiştir. Türk hakemliğinin gençleştirilmesi adına o gün için en hızlı kararının en hayırlısı olacağı düşünülmüştür. Ancak bu liste dışı bırakılan hakemlerinde geçmiş tecrübelerinden farklı alanlarda faydalanabilmek için (gözlemcilik, eğitimcilik vb.) kendilerine tebligat gönderildi. Ancak rağbet göstermediler.
AHMET ÇAKAR VE ERMAN TOROĞLU
"Ali TUNA ifadesinin bir bölümünde; "FERHAT GÜNDOĞDU'nun, 2025 Haziran ayında Riva'da yapılan üst klasman hakem/yardımcı hakem terfi kursunda, bazı hakemlerin notlarını değiştirip yükselttiğini, Bu şekilde resmi belgelerde oynama ve tahrifat yaptığını, Eski hakem ve yorumcular Erman TOROĞLU ile Ahmet ÇAKAR'ın, FERHAT GÜNDOĞDU'yu değişik tarihlerde defaatle arayarak, maçlara atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini ve FERHAT GÜNDOĞDU'nun da bu taleplere "Tabii efendim, not alıyorum" diyerek uyduğunu ve hakem atamalarını bu iki hakem eskisinin talimatı doğrultusunda yaptığını duydum. Bu iddia müsabaka sonucu etkilemeye yönelik bir eylemdir. Yine bazı kulüp başkanlarının MHK başkanını maçlardan önce arayıp telefonla konuştuğunu bu ve benzeri taleplerde bulunduğu, Yine hakemleri de sesli facetime ve sesli whatsapp araması üzerinden maçtan önce çok kez aradığını söylemiştir. MHK başkanının sürekli olarak aramalarını normal arama üzerinden yapmaması yukarıda belirttiğim arama yöntemlerini kullanması hayatın olağan akışına aykırıdır." şeklinde beyanda bulunmuştur.
Ahmet ÇAKAR ve Erman TOROĞLU isimli şahıslarla olan tanışıklığınız ve iş, ticari, sosyal hayat bakımından ilişkiniz olup olmadığı hakkında ifadenizi veriniz." sorusuna ise Ferhat Gündoğdu şu cevabı verdi:
"Her iki isimle de eski hakem büyükleri olmaları sebebi ile tanışıklığım vardır. Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Sosyal hayat bakımından ise her ikisini riva da yapılan basın toplantısına davet ederek öncesinde bir defa toplu olarak yemek yenmiştir. Şahıslarla başkaca herhangi bir sosyal hayatım yoktur. Yukarıdaki ifadelerin hepsi duyum ve dedikodu üzerine verilen ifadelerdir, bu konuda yasal haklarımı arayacağım."
MASAK SORUSUNA CEVAP
"MASAK ham verileri üzerinden yapilan incelemelerde; TFF, TFFHGD veya futbol/hakemlik camiasi içerisinde görev yapan kisilerle para transferlerinizin bulundugu tespit edilmistir.
Bu transferler; hakem görevlendirmesi, klasman yükselmesi, terfi, müsabaka sonucu veya başka bir sportif/idari karar karsiliginda yapilmis midir? Boyle bir talep veya teklif size iletilmis midir?" sorusu üzerine...
- Ferhat Gündoğdu: "Kesinlikle böyle bir şey yoktur."
"294 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ..."
"Hesaplarınıza TFF'den 2017-2026 yılları arasında 192 işlemde toplam 9.672.158,72 TL, ayrica "TFF" aciklamasi/unvaniyla 2017- 2020 yillan arasinda 80 islemde toplam 92.674,25 TL para girisi bulundugu gorülmektedir.
Bu ödemelerin her birinin mahiyeti nedir? Maas, huzur hakki, harcirah, görev ücreti veya baska bir ödeme kapsaminda mı gerceklestirilmistir? Dayanak belgelerini ibraz edebilir misiniz?" sorusu üzerine...
- Ferhat Gündoğdu: "Tamamı huzur hakkı, görev ücreti ve harcırah kapsamında gerçekleşmiştir. Dayanak belgelerinin tamamı TFF kayıtlarında mevcuttur."
"Yapılan ham veri incelemesinde 2007-2026 yılları arasındaki finansal hareketlerinizin incelendiği; toplam 5.773 para çıkışı işleminde 294.116.419 TL, toplam 3.620 para girişi işleminde ise 258.289.170 TL tutarında işlem bulunduğu görülmektedir. Söz konusu para hareketlerinin genel kaynağı ve mahiyeti nedir?" sorusu üzerine...
- Ferhat Gündoğdu: "Bu 19 yıl içerisinde yukarıda belirttiğim resmi gelirlerim ile subay olarak görev yaptığım süre içerisinde aldığım maaşlar, emeklilik ikramiyesi, OYAK ikramiyesi, TFF görevlerim nedeni ile huzur haklarım, hakem/gözlemci ödemelerim, Türk Eğitim Derneğinde çalıştığım süreler içerisinde aldığım maaşlar ile hesabıma giriş ve çıkış yapan bütün tutarlar, iki defa araba ve ev alım satımı ve bir defa da arsa alım gibi tamamı resmi olan işlemlerin para giriş çıkış trafiklerinin toplam meblağını ifade ettiğini düşünmekteyim. Hesap hareketlerimin tamamı kaynağı belli ve resmidir ancak sorunun kaynağını teyit etme imkânım bulunmamakla birlikte 294 Milyon TL'lik işlem hacminin benim gelirime göre verilerin hatalı olabileceğini düşünüyorum."